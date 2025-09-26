Carolina, una médica española que se fue a Suiza a trabajar: "Aquí un joven recién graduado gana más de 75.000 euros"

Carolina, una médica española que se fue a Suiza a trabajar

Carolina Stanbolsky es una médica española que se dedica a la cirugía ortopédica y traumatológica y que ha querido explicar lo que significa ejercer en el sistema sanitario suizo.

En una entrevista en el podcast Horas Extra, Stanbolsky, quien estudió Medicina entre 2006 y 2013, explicó su salto de España a Suiza y desveló las cifras exactas que gana un residente, un sueldo que suena astronómico pero que se enfrenta a un coste de vida que lo devora.

El interés principal al hablar de Suiza es, inevitablemente, el dinero. Mientras que la media salarial de un traumatólogo en España ronda los 55.000 euros anuales, las cifras que maneja un residente de primer año en Suiza son notablemente superiores.

En un momento de la conversación, Carolina reveló el rango salarial que aplica a su puesto: "El residente de traumatología de primer año, depende del cantón o sea de la comunidad Autónoma en Suiza... es entre 4.000 y 6.000 francos suizos (4.286 y 6.429 euros al mes)".

Esto se traduce en un sueldo anual entre 48.000 y 72.000 francos suizos, dependiendo de la región en la que se trabaje. En euros, hablaríamos de cifras entre 51.433 y 77.149.

Sin embargo, antes de que los médicos españoles hagan sus maletas, Stanbolsky introduce la dosis de realidad: "Claro, es que la vida allí es carísima".

El alto nivel de ingresos se ve compensado por unos precios desorbitados en servicios básicos. La doctora señala que el transporte es "carísimo" y la comida resulta "mucho más cara que en España".

Esta realidad se refleja incluso en los requisitos de la vivienda. Si alguien quiere alquilar un piso, debe demostrar que la renta no sobrepasa "un tercio de tu sueldo". Si el alquiler supera ese tercio, se considera inaccesible.

A pesar de estas limitaciones económicas, Stanbolsky confirma que, si bien el dinero "no sobra", la situación es mejor que en España.

"Yo creo que se vive más holgado, o sea, no es que uno tenga que ajustarse tanto a final de mes, pero tampoco es como voy a tirar el dinero por ahí que me sobra", admite en la entrevista.

La doctora llegó a Suiza casi por accidente, tras unas prácticas de cirugía general que la llevaron a obtener un puesto en traumatología.

Trabajar en un idioma diferente (el francés) fue uno de los mayores desafíos, especialmente al intentar comprender a los pacientes: "No entendía absolutamente nada de lo que me decían".

Además de la barrera lingüística, el choque cultural se siente en la consulta. Los suizos son extremadamente puntuales.

La experiencia de Carolina en Suiza

Stanbolsky explica que los pacientes "llevan fatal el que tú digas a una hora y que tu consulta lleve retraso", una situación inevitable en especialidades como traumatología, donde las urgencias pueden consumir 40 minutos por paciente en lugar de los 15-20 minutos previstos.

Aunque la adaptación ha sido exitosa, y a pesar de tener un marido y dos hijos suizos, la doctora mantiene siempre abierta la posibilidad de volver a España en el futuro.

El equilibrio en Suiza parece ser un constante tira y afloja: sueldos altos que se miden contra un coste de vida vertiginoso.