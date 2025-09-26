Antonio Orozco (52), alto y claro sobre cómo consiguió adelgazar más de 20 kilos en un solo año: "Me despertaba para comer"

En el documental de Prime Video El método Orozco, el cantante Antonio Orozco ha abierto las puertas de su casa a las cámaras para mostrar uno de los momentos más complejos de su vida. En él, retoma su carrera y los hábitos de vida saludable.

Confiesa el artista que en su peor momento llegó a alcanzar los 127 kilogramos de peso corporal y coincidió en el tiempo con un momento malo a nivel emocional. Orozco confiesa haber perdido a ciertas personas de su círculo más íntimo en los últimos años.

En vez de acudir a terapia, el cantante ha confesado que intentaba lidiar con las emociones desagradables ocupando su tiempo con trabajo y evitar ese trabajo psicológico pudo estar detrás de su aumento de peso. Así se lo explicaron los profesionales que le ayudaron.

"La conducta de comer o de no cuidarse es una manera de hacerse daño, a veces no voluntaria. Es una forma de evitar algunas dificultades", cuenta su psicólogo en El método Orozco. Esta era la primera vez que el cantante acudía a terapia.

Y, según explica en el documental, Antonio Orozco expresa que ojalá lo hubiera hecho antes. Trabajar su herida emocional le permitió abordar su plan de adelgazamiento con mayor motivación y de una manera más fácil para comprometerse.

Plan de acción

Pero, ¿en qué consistió este plan de adelgazamiento del artista? Aparte de la terapia psicológica, que fue un pilar fundamental, Orozco se sometió a una rutina de ejercicio físico y a una dieta especial, que tenía más que ver con los horarios que con los alimentos.

Efectivamente, Antonio Orozco realizó una dieta basada en el ayuno intermitente. En cualquier caso, la suya destacó por tener una ventana de ayuno muy amplia: el artista debía permanecer 17 horas y media al día sin comer.

Por lo tanto, sólo podía hacer las comidas del día —que también estaba pautado el menú— durante seis horas y media al día. "En un tiempo pasado no muy remoto, un día como hoy hubiese cenado, me hubiese levantado a medianoche para comer", confiesa.

"Porque hubiese tenido ganas de comer, me hubiese tomado cualquier cosa con azúcar. Pero en un día normal", añade el artista. El ayuno intermitente, por lo tanto, le permitió crear una disciplina sobre el horario a la que hacía las ingestas.

Tipos de ayuno intermitente, hay muchos, pero lo más importante a tener en cuenta es que debe estar siempre pautado y seguido por un profesional de la salud o de la nutrición. El de Antonio Orozco se parece más a un clásico ayuno 18/6.

Es decir, 18 horas de ayuno y una ventana de seis horas para hacer las comidas del día. En cualquier caso, también existen otros que son menos exigentes, como el ayuno 12/12 o 16/8. También pueden ser más estrictos, pero deben estar supervisados.

El caso es que los estudios científicos han demostrado que el ayuno intermitente, cuando está correctamente pautado, tiene varios beneficios para la salud. El primero es que ayuda a perder peso de una manera efectiva, tanto como algunas dietas de restricción calórica.

Pero, además, algunos estudios también han encontrado que practicar el ayuno intermitente permite controlar mejor la glucemia en sangre. También puede ser útil para tratar niveles de colesterol alto y mejorar la salud de la microbiota intestinal.

En cualquier caso, el ayuno intermitente sigue siendo un método reciente y, por lo tanto, es importante que la investigación avance. Hasta entonces, lo importante es probarlo con supervisión médica y probarlo en dietas enfocadas en la salud y no tanto en la estética.

Tal y como dice Orozco, cuando llegó a su peso máximo su médico le alertó de que podía desarrollar problemas de salud en los próximos años si mantenía su estilo de vida.