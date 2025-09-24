Penélope Cruz (51 años): "Me levanto a las 7 de la mañana y desayuno una tostada de pan de espelta y zumo de apio"

Penélope Cruz, icono del cine español e internacional, ha conquistado la gran pantalla con su talento, pero también ha generado creciente interés gracias a su cuidada rutina matinal, que equilibra disciplina, salud y sencillez.

Ella misma lo ha confesado en entrevistas recientes: "Me despierto sobre las 7.30 horas; necesito dormir siete u ocho horas cada noche. Si no estoy trabajando, intento hacer ejercicio por la mañana".

"Luego desayuno con mi familia y, si es día de escuela, preparo a mis dos hijos, Leo y Luna, para salir". Su día comienza pronto porque, como afirma, "hay que madrugar todos los días; ¡no puedo darme el lujo de quedarme en la cama!".

La meditación y el ejercicio forman parte de su vida desde hace años. Si puede, dedica tiempo a entrenar: "Practico la meditación siempre que puedo porque siento que mi mente lo necesita".

"Ahora solo hago trabajo de resistencia y un poco de cardio durante una hora, unas tres o cuatro veces por semana", explica, resaltando la importancia de cuidar el cuerpo de forma equilibrada.

Además, la actriz opta en ocasiones por el Bikram yoga, una disciplina exigente a 42 grados, ideal para fortalecer el cuerpo y despejar la mente.

La actriz reconoce que un buen desayuno es fundamental: "Desayuno huevos, fruta, cereales caseros o tostada de pan de espelta y, a veces, zumo de apio".

Además, a veces añade suplementos naturales y un batido de proteínas orgánico, y no le faltan dos tazas de café arábico orgánico con leche de almendras: "Me encanta el café arábigo orgánico con leche de almendras, pero no tomo más de dos al día".

Penélope apuesta siempre por los alimentos frescos y la comida orgánica: "No sigo una dieta en particular, pero me encanta la comida orgánica y saludable".

Comer sano no implica dejar de disfrutar, y como reconoce, se permite caprichos como el chocolate de vez en cuando.

Su rutina no es extrema: cuida su piel con cepillados en seco para eliminar toxinas y practica la meditación trascendental algunos días. La clave, según la actriz, está en el equilibrio y la constancia.

La rutina de Penélope Cruz

Por las mañanas, Cruz aprovecha para hidratar su piel antes del maquillaje y opta por un peinado sencillo: "Si tengo un mal día capilar, lo despeino aún más añadiendo champú seco para darle volumen".

Entre semana, el desayuno es en familia y antes de los ensayos o rodajes se asegura de haber preparado a sus hijos y organizado el día con calma.

Penélope Cruz demuestra que, con rutinas sencillas, constancia y un enfoque saludable pero flexible, es posible sentirse bien y afrontar las exigencias del día a día con energía y buen ánimo.

Además de su reconocida disciplina diaria, Penélope Cruz también ha dedicado tiempo y pasión a causas solidarias y a la defensa de los derechos sociales.

La actriz ha colaborado activamente con organizaciones benéficas y campañas de concienciación sobre temas como el cáncer infantil, la pobreza y la igualdad de género.

"Siempre he sentido la necesidad de ayudar y de dar voz a quienes sufren", ha declarado en algunas entrevistas, dejando patente que su compromiso va mucho más allá de la gran pantalla.