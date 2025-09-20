Charo Reina (65 años), sobre cómo perdió 43 kilos en meses: "Me levanto todos los días a las 7 y hago este sencillo ejercicio"

Charo Reina, actriz y cantante, ha regresado recientemente a la televisión para concursar en la última edición de Masterchef Celebrity. En este programa ha mostrado que mantiene el cambio físico que consiguió hace unos años.

Decidió adelgazar cuando llegó a los 132 kilogramos de peso, tal y como contó a La Razón. Reina explica que el proceso fue costoso, pero que merece la pena porque ahora se encuentra físicamente mejor.

"Era una cuestión de salud, me dolía la espalda, las rodillas, tenía hipertensión, no podía subir escaleras con normalidad porque me ahogaba el esfuerzo, no podía andar de casa a la esquina, me cansaba enseguida", se sinceró la artista.

Ahora, sin embargo, su aspecto es muy diferente y es que Reina ha perdido más de 40 kilogramos de peso. La artista llegó a explicar que el motivo por el que superó los 130 kilos fue por un problema de estrés.

"Viene provocado por una serie de cosas que me pasan cuando muere mi madre. Cuando muere me coge haciendo una comedia musical e iba ida y vuelta a Sevilla para estar con mi madre. Cuando la ingresan, tenía enfrente el supermercado con el mejor chocolate", dijo.

Para perder peso, recurrió a ayuda profesional que le recomendó el presentador Jorge Javier Vázquez y en cuestión de un año había conseguido bajar hasta 22 kilos. "No ha sido una pérdida de peso drástica, hago ejercicio, camino todos los días a las 7 de la mañana".

Al final, en un período de cuatro años, la artista ha conseguido perder 43 kilos. Explicó a JALEOS que gracias a esa pérdida de peso había logrado estabilizar su tensión arterial y ya no tenía niveles altos de colesterol en sus análisis.

Salud mental y física

Ahora bien, su proceso de pérdida de peso coincidió con un momento duro para ella porque experimentó una depresión que la llevó a tener agorafobia y que la mantuvo encerrada en casa. Reina ha contado en varias entrevistas que siempre se ha puesto en manos de profesionales.

Y en su paso por Masterchef Celebrity ha demostrado que se encuentra bien tanto física como mentalmente. Pero, ¿qué ha hecho la artista para volver a encontrarse bien consigo misma? Tal y como ha explicado, "su hambre le ha costado" el cambio.

En la misma entrevista con La Razón, Reina explicó que le ayudan en este propósito una endocrina, una nutricionista y un coach en el gimnasio. Es decir, que la artista se ha apuntado a una combinación ganadora de dieta y ejercicio.

Además, al hacer su pérdida de peso poco a poco, los cambios de hábitos que ha llevado a cabo la artista han sido progresivos, de manera que han sido más fáciles de integrar en una nueva rutina, un nuevo estilo de vida para un cuerpo más saludable.

Ella misma ha llegado a advertir de que lo más complicado no es la dieta en sí, sino ser capaz de mantener una constancia. Por supuesto, en su proceso de adelgazamiento ha habido momentos de flaqueza, pero los recondujo con disciplina.

"No se consigue de la nada, se consigue con mucho esfuerzo, dedicación, sacrificio y mucho trabajo", contó la artista. De hecho, llegó a explicar que hubo una ocasión en la que ya se vio bien y decidió parar. Sin embargo, luego retomó la pérdida de peso.

Su historia de transformación física sirve ahora de inspiración para quienes están en una situación similar a la que vivió ella hace unos años. La actriz ha trabajado apoyada por profesionales científicos para recuperar la salud mental y física con éxito.