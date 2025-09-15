Felipe Isidro (59), catedrático de ejercicio: "Esta es la edad en la que los niños deben empezar a entrenar la fuerza, no asustarse"

El debate sobre el entrenamiento de fuerza en niños suma nuevos argumentos de la mano de Felipe Isidro, catedrático y experto en ejercicio físico.

En una sociedad con altos índices de sedentarismo infantil, este especialista advierte que "los niños también tienen que hacer trabajo de fuerza, ya está bien eso de escuchar sandeces que se siguen diciendo por ahí de que si hacen fuerza no crecen".

Su mensaje responde a décadas de creencias desfasadas que han relegado el desarrollo muscular infantil en favor de actividades consideradas menos "peligrosas".

El especialista en ejercicio y salud defiende que el entrenamiento de fuerza debe iniciarse en la infancia y que los niños pueden comenzar a entrenar fuerza de forma segura desde los 6 años.

Isidro no duda en desmitificar con firmeza: "El hueso responde al músculo, es decir, van a crecer más entrenando fuerza que si no lo hacen".

Estudios y experiencia avalan su postura: el entrenamiento de fuerza es seguro y beneficioso cuando se adapta a la edad y la fase de crecimiento.

Lejos de los antiguos temores, este tipo de ejercicio no detiene el desarrollo físico, sino que ayuda a prevenir lesiones, mejora la postura y potencia el bienestar integral de los más jóvenes.

En las escuelas, el experto reclama un cambio de enfoque. "En las clases de educación física se debería concienciar de la importancia del ejercicio, trabajar hábitos posturales, trabajar fuerza", ha insistido en algunas entrevistas.

Isidro rechaza que la única actividad física válida sea salir a pasear porque "eso es muy bueno para el perro, pero no para la persona que lo hace". En su receta de ejercicio pautado y eficaz, propone "tres días de fuerza y dos de cardio" para obtener beneficios duraderos.

El catedrático sintetiza su filosofía en una máxima: "Lo que no se entrena, se desentrena. Si no entrenas tu fuerza, vas a perder tu fuerza".

Asegura que el entrenamiento de fuerza, ajustado al crecimiento, no solo favorece el sistema muscular sino también el aparato cardiovascular, el sistema inmune y la densidad ósea.

"Entre treinta minutos y una hora bien pautados es ejercicio suficiente", explica, recomendando siempre progresión y calidad en las rutinas para niños y adolescentes.

El catedrático recuerda que "sesiones de entrenamiento de más de una hora me parecen una sandez, empieza a aparecer incluso el riesgo de lesión, pero para llegar a esa media hora, alguien que no hace nada debe empezar por muy poquito".

La fórmula de Isidro

Para él, el principal reto es romper estereotipos, educar en prevención y devolver a la actividad física el protagonismo perdido en la infancia.

Las palabras de Felipe Isidro colocan el entrenamiento de fuerza en el centro de la conversación sobre salud infantil.

Como sostiene el especialista, "haz que la fuerza te acompañe": un lema que invita a padres, educadores y niños a apostar por un modelo más completo, responsable y saludable desde temprana edad.