María Patiño (54), sin rodeos sobre cómo consigue estar joven: "Este es el tiempo que entreno a diario y no hago yoga"

María Patiño es uno de los nombres más conocidos de la televisión de nuestro país. La presentadora se caracteriza por su implicación profesional y cercanía con el público.

Más allá de sus proyectos en la pequeña pantalla, la periodista gallega mantiene una filosofía centrada en el esfuerzo y la constancia, combinando entrenamiento físico intenso y una dieta estricta.

A sus 54 años, esta fórmula le mantiene "más fuerte que un roble" y le permite lucirse tanto delante como detrás de las cámaras.

"Entreno mínimo cinco días y, si no cumplo, voy el sábado y el domingo", confesó la presentadora, cuyo compromiso no caduca ni en vacaciones.

Este hábito viene respaldado por las recomendaciones de expertos: "Por mi edad me han aconsejado el trabajo de pesas y termino con 20 minutos de cinta cuesta arriba".

De este modo, Patiño combina sesiones de fuerza, esenciales para combatir la pérdida de masa muscular y mantener un metabolismo ágil, con cardio, que aporta ese extra de vitalidad y definición corporal.

Una rutina de pesas, zancadas y ejercicios de tonificación protagonizan los entrenamientos de la presentadora de No somos nadie, quien no escatima en tiempo ni recursos.

En casa, su gimnasio casero alberga bandas elásticas, mancuernas, barras y hasta elíptica. "Completar cada sesión es innegociable para mí", admite la gallega, que muchas veces comparte en redes el resultado de su esfuerzo a través instantáneas que destacan sus piernas, glúteos y abdomen tonificado.

La alimentación se convierte en otro pilar fundamental. "Una semana entera a base de pollo hervido", reveló Chelo García Cortés sobre la dieta de Patiño en plena Sálvame Fashion Week, dejando en evidencia lo lejos que está dispuesta a llegar para conseguir sus objetivos físicos.

No sólo elige alimentos bajos en grasa y ricos en proteínas de calidad -pollo, huevos, pescado, legumbres-, también complementa con barritas proteicas que, según la colaboradora, "equivalen a una comida diaria, como un plato de pasta y pollo".

Tras cada sesión de entrenamiento, María consume barritas de 50 gramos con hasta un 27% de proteína pura y cerca de 200 a 350 calorías.

"Estos suplementos me ayudan a acelerar el crecimiento muscular y perder grasa más rápido", explica, aunque los expertos siempre recomiendan analizar los ingredientes y evitar productos con azúcares añadidos.

El compromiso férreo de María no pasa desapercibido en redes sociales. "Se está quedando de lo más raquítica", comentan algunos seguidores, bromas que la presentadora afronta con humor y naturalidad.

La fórmula de Patiño

"El hábito y la constancia son la clave del éxito… Me lo dicen hasta mis seguidores: ‘¡Más cabeza que cuerpo!", sonríe Patiño, consciente de los comentarios pero más enfocada que nunca en sus objetivos.

María Patiño encarna el ejemplo de cómo la perseverancia vence a la edad y las rutinas personalizadas junto a una dieta balanceada permiten mantener figura y salud incluso en la madurez.

Su tono humano, cercano y transparente motiva a miles de mujeres a no rendirse y a encontrar su propio equilibrio entre disciplina, nutrición y ganas. ¿Su consejo?: "El hábito y la entrega diaria son la diferencia entre soñar y lograrlo".