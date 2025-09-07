El desayuno con fama de insano en España que este médico de 102 años toma a diario: "Lo tomo a las 6.30 de la mañana"

No sabemos muy bien por qué unas personas llegan a cumplir 100 años y otras, no. Por eso, solemos decir que la suerte tiene algo que ver en todo esto, por mucho que hagamos dieta o ejercicio. El doctor John Scharffenberg no opina de esta manera.

Este médico, formado en la Universidad de Harvard, cumplirá el próximo mes de diciembre los 102 años. Todavía conduce, no utiliza audífonos y sigue trabajando divulgando sobre el estilo de vida saludable en vídeos y en conferencias con público.

Sabemos que el doctor Scharffenberg es vegetariano, que ha realizado ejercicio físico durante su vida, y especialmente durante la mediana edad, y que tan sólo come dos veces al día. En concreto, este médico centenario desayuna y come.

Pero, ¿qué es lo que come? El desayuno sigue siendo una de las comidas del día que más problemas nos da a los españoles. Los productos del supermercado pensados para esta comida suelen estar elaborados con mucha azúcar: bollos, galletas o zumos.

En un reciente vídeo de YouTube, Scharffenberg contesta las preguntas de varias personas y una de ellas le pregunta precisamente por sus opciones de desayuno. "Puedo darte un montón de recetas de buenos desayunos", asegura el centenario.

Antes, este experto cuenta que todos los días se despierta a las 4 de la mañana, pero no es hasta dos horas y media después cuando empieza con el desayuno. Lo primero que le viene a la mente a la hora de hablar de desayunos es la fruta.

"Podría tomar comida china para desayunar sin problema, pero normalmente tomo fruta. También me gusta mucho tomar cereales integrales", comienza el experto. No sólo come fruta, sino que también la utiliza para hacer recetas insospechadas.

Desayunos vegetales

"¿Alguna vez has tomado zumo de uva con maicena?", pregunta. Scharffenberg confiesa cocinar el jugo de esta fruta con ese almidón del maíz para dar lugar a una sustancia espesa que después utiliza en sus desayunos como si fuera una mermelada.

"Hay mañanas en las que tomo un pan falso al que le unto crema de cacahuete o de almendra y encima pongo esta receta", explica este centenario. Scharffenberg ha ejercido durante 70 años como profesor de nutrición en la Universidad de Loma Linda.

Sin embargo, una de las recetas estrella del médico para la hora del desayuno son los gofres. Probablemente estés pensando en esos gofres que llevan mucho azúcar y que se bañan en chocolate, pero Scharffenberg cuenta con su propia receta saludable.

"Me encantan los gofres de avena, que preparo con mi receta de 'dos a dos': dos tazas de avena, dos de agua, una cucharadita de sal y un par de cucharadas de aceite en la sartén, que debe estar muy caliente. Los tienes hechos en unos 15 minutos".

A partir de ahí, Scharffenberg recomienda ponerle alguna crema de frutos secos por encima y algo de fruta: "Son muy buenos. Me encantan los gofres para desayunar, pero los buenos gofres". Pero a este médico todavía no se le han acabado las ideas de desayunos.

También ha asegurado tomar algunos días de la semana "tofu revuelto", es decir, una versión vegetal de los famosísimos huevos revueltos, uno de los desayunos más populares en el mundo. El experto revuelve este producto a base de soja hasta darle una apariencia similar.

"El tofu es buenísimo y yo recomiendo a todo el mundo tomar unos 100 gramos todos los días", cuenta este médico. Explica que él suele comprar una bandeja que contiene hasta 400 gramos de tofu, la parte en cuatro y cada día toma una porción.