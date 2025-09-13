Antonio Orozco sobre como perdió 23 kilos en 12 meses: "Este es el tiempo que ayuno y no uso pastillas para dormir"

Antonio Orozco es uno de los cantantes más reconocidos de nuestro país, con más de 1.500.000 discos vendidos. Como artista y persona, se define por la autenticidad, el esfuerzo constante y el compromiso social.

Más allá de su carrera musical, Orozco tomó una importante decisión. Lo cuenta sin rodeos en su documental El método Orozco, donde revela que llegó a pesar 127 kilos y que la primera medida fue pedir ayuda profesional.

"Pesaba 127 kilos… La primera decisión que tomé fue hablar con un médico", admitió. Ese médico le lanzó un aviso contundente: “Te pueden pasar cinco cosas… y ninguna te va a gustar".

El conocido cantante ha llevado a cabo una transformación que no ha sido una receta milagro, sino un plan integral y supervisado.

Su equipo -encabezado por el doctor Javier Tapias- se apoyó en tres pilares: "cuidar muy al detalle su alimentación; su ejercicio físico; y cerrar el círculo mediante un seguimiento psicológico".

Orozco lo resume así: “Yo nunca había estado en terapia… y ahora creo que es la mejor decisión de mi vida".

Sobre su dieta, él mismo ha confesado que el ayuno intermitente fue clave: "Ahora, ayuno durante 17 horas y media".

No es un desafío de un día, sino un hábito incorporado a su rutina, siempre con control médico. El propio artista admite que antes se levantaba "a medianoche con ganas de comer… cualquier cosa con azúcar", una dinámica que ha logrado romper con nuevas pautas de alimentación y horarios.

El cambio físico llegó de la mano del mental. En entrevistas recientes, Orozco explica que la ansiedad y el duelo mal gestionado se acumularon durante años hasta convertirse en kilos y tristeza.

La alarma sonó cuando la vida cotidiana empezó a encogerse: "No podía hacer los conciertos bien, me sentía triste, no tenía vida social…". De aquella etapa le quedó una frase que quiere desterrar del tabú: "En este país o vas a la moda o vas al psicólogo".

Más allá del ayuno, su método es, en realidad, un proceso de salud: alimentación ordenada, ejercicio sostenido y terapia. Nada de atajos. Tampoco pretende que su experiencia sea un manual exportable.

El método de Orozco

Su mensaje insiste en el acompañamiento profesional y en adaptar cualquier estrategia a la vida de cada persona. En su caso, el objetivo iba más allá de un número en la báscula: recuperar energía, crear el mejor disco posible y estar presente para sus hijos.

Orozco también reubica el éxito: no lo mide solo en kilos perdidos, sino en equilibrio y paz. De hecho, lamenta cuando se reduce todo a una cifra, porque lo importante, dice, es haber "calmado al león de la ansiedad".

Con ese nuevo rumbo, suma gira, disco y, sobre todo, hábitos que espera mantener a largo plazo. Su historia recuerda que el bienestar no es una app ni una moda; es una suma de decisiones pequeñas, sostenidas y, si hace falta, acompañadas.

El de Barcelona está realizando La gira de mi vida, una serie de conciertos por toda España y otras capitales europeas para celebrar 25 años de carrera, con fechas próximas en Gran Canaria, Granada, Murcia y Castilla-La Mancha, además de Londres, París, Dublín, Zúrich, Berlín y Bruselas en 2026.