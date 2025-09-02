Miguel Ángel Lurueña (47 años), científico, alto y claro sobre la prohibición del atún: "Se puede tomar cada semana hasta..."

El atún es uno de los pescados más ricos en mercurio, junto a otros como el pez espada, tiburón, lucio y atún rojo. Este metal es un contaminante ambiental naturalmente presente en el mar cuya presencia se ha exacerbado a raíz de las actividades industriales humanas. Eso lleva a que las guías alimentarias recomienden límites de consumo de estos pescados para garantizar la seguridad alimentaria.

El atún en lata ha sido recientemente prohibido en los comedores escolares de siete importantes ciudades francesas, incluidas París, Lyon o Lille, a causa del elevado contenido en mercurio en este pescado. Sin embargo, aunque los comedores escolares mantienen restricciones, la prohibición no se ha planteado en España. Miguel A. Lurueña (@gominolasdepetroleo en sus redes sociales), doctor en tecnología de los alimentos y divulgador, ha analizado la situación.

Como explica Lurueña, todo comenzó en octubre de 2024 con la publicación de un informe realizado por las ONGs Blum (Francia) y Foodwatch (Alemania) sobre el contenido de mercurio del atún enlatado. Analizaron 148 latas de 5 países europeos, incluyendo España. Respecto a las 30 latas revisadas en nuestro país, 4 superaban el límite legal de mercurio establecido en 1 mg/kg.

Además, estas organizaciones esgrimieron que, si al atún se le aplicase el mismo límite que otros pescados de 0,3 mg/kg, hasta el 57% de las latas analizadas superaría dicho límite. En base a esto, concluyeron que el consumo de atún enlatado podría catalogarse como "problema de salud pública". Sin embargo, como explica Lurueña, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) sigue señalando que las conservas de atún son seguras.

De hecho el contenido de mercurio en las latas españolas no solo no superaría el límite legal sino que incluso sería menor. "Los análisis indican que su contenido de mercurio no supera los límites legales de 1 mg/kg, y es de media mucho menor, concretamente de 0,26 mg/kg".

"Es lógico que la presencia de mercurio en el pescado sea un motivo de preocupación", admite el tecnólogo alimentario. "Se trata de un compuesto tóxico que puede ser peligroso para la salud, sobre todo en niños pequeños, porque afecta al sistema nervioso en desarrollo".

El problema es que este metal pesado se bioacumula, es decir, permanece en el tejido graso del pescado, siendo los peces más grandes los que acaban integrando más mercurio. Además, estos pescados carnívoros y longevos consumen otros más pequeños, dando lugar a una acumulación exponencial.

Dado que no es posible eliminar el mercurio y otros metales pesados del medio ambiente, como explica Lurueña, actualmente se establecen límites máximos de consumo teniendo en cuenta estudios toxicológicos y hábitos de consumo, además de basarse en el peso de cada individuo.

"Si tenemos en cuenta la ingesta semanal tolerable y los datos que mencionamos antes, un adulto de 80 kilos podría consumir hasta 6 latas a la semana, de unos 60 gramos cada una, mientras que un niño de 20 kilos, es decir, unos 5 años, podría comer una lata por semana sin problema. El atún que se suele utilizar en conservas es atún de aleta amarilla o patudo, que tiene un contenido medio de mercurio", explica.

Para finalizar, Lurueña recuerda que los cuatro pescados que sí requieren especial precaución son los que hemos recordado anteriormente: pez espada, tiburón, lucio y atún rojo. Se recomienda que los niños hasta los 10 años eviten totalmente su consumo, mientras que los niños de 10 a 14 años podrían consumir un máximo de 120 gramos mensuales.

Respecto al atún enlatado, Lurueña concluye que "no sería necesario que los niños evitaran el consumo de atún enlatado, pero sí deberían limitarlo".