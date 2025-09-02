Matt (43 años), que adelgazó 24 kilos en 25 semanas, tajante: "Dejé de beber cerveza los fines de semana"

Nunca es tarde para empezar a cuidarse, ni cualquier situación es excusa para empezar. Esto es lo que aprendió Matt Scanlon, un directivo irlandés de 43 años, cuando consiguió perder hasta 24 kilogramos de peso durante el confinamiento por la pandemia de la covid.

La historia de su transformación física ha sido recogida en la versión en inglés de la revista Men’s Health. Scanlon se mudó a Londres hace 11 años y ahí trabajó como directivo en una compañía, lo que, reconoce, le llevó a un modo de vida sedentario.

"Llevo 10 años trabajando y viviendo en Londres y durante ocho de ellos trabajé como directivo en un puesto de oficina. Al ser menos activo, fui engordando poco a poco, pasando de 69 kilogramos, que había sido mi peso durante más de 20 años, a 89 kilogramos", dice.

Este directivo se acercó peligrosamente a los 90 kilogramos debido a una mala alimentación y la falta total de ejercicio físico. "Me saltaba el desayuno y comía chocolate antes de ir de pubs" y reconoce que en un fin de semana podía beber hasta 15 pintas de cerveza.

Sobre sus niveles de actividad en esa época, Scanlon calcula que no debía alcanzar ni 2.000 pasos diarios. Pasaba la mayor parte del tiempo en la oficina, caminaba muy poco y al final, admite, hasta le costaba esfuerzo anudarse los cordones de los zapatos.

Ese fue el momento en el que decidió tomar cartas en el asunto. "Supe que tenía que hacer grandes cambios", explica Scanlon. "Al volver a ver las fotos del verano de 2019, me sentí fatal por mi aspecto en aquel momento".

¿Cómo logró bajar esos 24 kilogramos? Sin soluciones milagrosas, sólo adoptando hábitos de vida saludable: una dieta sana y una rutina de deporte. Si nunca has tenido este estilo de vida, es posible que pienses que es difícil conseguirlo de golpe.

Pero Scanlon asegura que lo consiguió porque sintió que algo hizo clic en su cabeza: "En ese momento tenía 42 años y los principales cambios que hice fueron comer alimentos sanos tres veces al día, controlar mis calorías y caminar al menos 10.000 pasos cada día".

Después de esa fase apunta que empezó a hacer ejercicio tres días a la semana y a tomarse fotos todas las semanas. De esta manera, empezó a ver el cambio de una manera muy tangible y esto le motivó para seguir adelante.

Ejercicio constante

Scanlon contó con la ayuda de un entrenador personal. El trabajo comenzó siendo de baja intensidad, acorde a su estado físico en aquel momento. Pero Scanlon confiesa que hacer ejercicio fue desafiante desde los primeros entrenamientos.

"Mi entrenador me empujó al máximo de mi capacidad. Siempre me motivaba y me tranquilizaba cuando me faltaba confianza", recuerda. "También me escribía los fines de semana para que le rindiese cuentas".

Cuando llegó la pandemia empezó a hacer ejercicio a distancia, conectándose por videollamada con su entrenador. Pero esto no le desmotivó y siguió con su objetivo de alcanzar un cuerpo saludable y fuerte. De hecho, encontró una razón para estar motivado.

Su hija le informó en esa misma época de que iba a ser abuelo y él quiso recibir a su nieto en la mejor forma física de su vida. "Cuando mi hija me dijo que iba a ser abuelo estaba a mitad de mi transformación y me dije a mí mismo que tenía del mejor cuerpo de abuelo".

Scanlon consiguió adelgazar entre uno y dos kilogramos por semana al principio. Cuando pasaron 25 semanas, un poco más de seis meses, este directivo había conseguido perder un total de 24 kilogramos. Su cuerpo era muy diferente.

"Nunca me había sentido tan feliz. La gente pensaba que todo era Photoshop y mi sobrino pequeño decía que quería tener músculos como los míos. Pasé de usar camisas y vaqueros de la talla XL a usar las tallas mediana", confiesa.

Pero ahí no terminó su camino en la vida sana. Tal y como dice, "tu cuerpo es como un coche y, si no lo cuidas, con el tiempo se volverá más lento". Por esta razón, sigue entrenando en el gimnasio, aumentando la carga que levanta y las repeticiones.

"Una vez que empiezas a tener un aspecto saludable, a correr bien y a tener la mentalidad adecuada, es fácil seguir adelante", dice Scanlon. Con su testimonio, este directivo quiere animar a la gente en una situación similar a buscar una vida más saludable.