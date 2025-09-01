Júlia Farré, experta en alimentación: "Si bebes más de un vaso de agua en la comida, te estás hidratando mal"

Si te preocupa estar hidratado es posible que te hayas propuesto beber todos los días al menos dos litros de agua. Sin embargo, los expertos recomiendan no obsesionarse tanto por cuánto bebemos, sino atender a cómo lo hacemos y cuándo.

La necesidad de agua de cada persona varía mucho entre las personas, por ejemplo, las personas que hacen deporte necesitan reponer líquidos más a menudo. Pero también en las estaciones del año, como en verano cuando es fundamental hidratarse.

Además, no sólo cuenta el agua que bebemos en vasos, sino también la que encontramos en el interior de los alimentos, fundamentalmente los vegetales. Por lo tanto, no debemos fijarnos tanto en objetivos, sino en las sensaciones de nuestro cuerpo.

Tal y como explica el médico Fernando Fabiani en este artículo de EL ESPAÑOL, la sed es el mecanismo más certero para saber cuándo necesitamos beber agua y mejorar nuestra hidratación. Pero no siempre nos sentimos conectados con esta sensación.

Puede pasar entonces que estemos todo el día ignorando las señales de que tenemos sed, como la boca más seca, y sea cuando nos sentamos a comer o a cenar y vemos delante el vaso de agua cuando aprovechemos a saciarnos de líquidos.

La dietista-nutricionista Júlia Farré ha advertido sobre esta práctica tan común en España en uno de sus últimos vídeos para su perfil de Tik Tok en el que acumula casi 18.000 seguidores. Beber más de un vaso de agua en la comida podría indicar un mal hábito.

"¿Bebes más de un vaso de agua mientras comes? Quizá es una señal de que te estás hidratando mal", explica la experta al inicio de su vídeo. La experta destaca la importancia de los momentos en el día en los que es más conveniente beber.

La experta rápidamente matiza que "no es que sea malo beber agua durante las comidas", sino que el problema es, precisamente, no hacerlo durante el resto del día. Y esto se debe a que la sed se disparará cuando comamos. Pero, ¿por qué razón?

"Cuando no bebemos lo suficiente durante el día sentimos de golpe muchísima sed a la hora de comer y acabamos bebiendo mucha cantidad de agua entonces", detalla. Recibimos esa cantidad de agua justo cuando vamos a comenzar la digestión.

Mejores digestiones

Y el problema es que el agua puede complicar este proceso, aunque no lo sepas. Llenar el estómago de agua en ese momento "diluye los jugos gástricos y dificulta la digestión", es decir, que podrían resultarnos las comidas más pesadas.

¿Qué podemos hacer? "Si bebes agua durante la mañana y durante la tarde, te darás cuenta de que a la hora de comer y a la de cenar seguramente con un vaso tienes suficiente", asegura la experta.

Es decir, que los mejores momentos para beber en el día se encuentran entre las comidas, cuando hay una menor actividad en el sistema digestivo, y siempre guiándonos por la sensación de sed que podamos experimentar, sin intentar alcanzar un objetivo.

Beber menos agua durante la comida y más entre horas no sólo puede facilitar la digestión, sino que además también cuenta con otros beneficios para nuestra salud. Por ejemplo, puede mejorar la calidad de nuestro sueño.

Otro de los grandes problemas que supone aplazar el momento de beber agua es hacerlo demasiado tarde, en la cena o después. Esto puede hacer que nos levantemos por la noche para orinar y, de esta manera, segmentamos el sueño a mitad.

Los despertares pueden empeorar la calidad del sueño y en personas que tienen problemas para dormir, recuperar el sueño puede ser complicado. Beber más agua por la tarde y menos cuando cae la noche puede ser una buena estrategia que mejore el sueño.