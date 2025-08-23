David Bustamante (43 años), sin rodeos sobre cómo mantenerse en forma: "Hacerlo en pareja es mucho más divertido"

Si hay un artista que haya pasado por una transformación física impresionante en los últimos meses, ese es David Bustamante.

El cantante reconocía, allá por noviembre de 2024, que al haber dejado de fumar ganó unos kilos de más. Una transformación que no pasó desapercibida y que, como era de esperar, generó un aluvión de críticas.

"Cuando dejas de fumar pasan estas cosas, nada que no se puede solucionar", confesó ante las cámaras de TardeAr.

David Bustamante impacta con su nueva imagen: el vídeo viral que muestra su llamativa transformación física



👉 Este pasado sábado, 30 de noviembre, el cantante volvió a subirse a los escenarios para ofrecer un concierto gratuito en el municipio leonés de Ponferrada pic.twitter.com/OR4WwsAp3Z — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) December 2, 2024

Ahora, con 43 años, presume de un físico envidiable. El secreto es muy sencillo. Disciplina, una buena alimentación y motivación constante.

Bustamante no se esconde. El que fuera finalista de Operación Triunfo ha aparecido en los escenarios con una figura mucho más tonificada, demostrando que su esfuerzo y constancia han dado resultados.

"A la gente, simplemente por ser conocida o por estar ahí, no hay que tirarle piedras, no hay que lapidarla. La gente ya sabe perfectamente cómo es y hay que dar tiempo a las personas. Todos tenemos etapas", reflexionó sobre el escenario en uno de sus últimos conciertos.

El cántabro, además, dejó un mensaje a sus seguidores: "Está permitido caerse, pero también tenemos la obligación de levantarnos, y yo creo que he sido ejemplo siempre de eso", exclamó.

El secreto para mantenerse en forma

Bustamante se ha tomado muy en serio su puesta a punto. Para conseguir el físico que presume actualmente, ha tenido que combinar diferentes entrenamientos: desde sesiones de boxeo hasta carreras al aire libre, pasando por gimnasio y ejercicios de fuerza.

Una rutina exigente que, además de ayudarle a perder peso, le mantiene con la energía suficiente para subirse a un escenario y aguantar el ritmo de sus conciertos.

A través de sus redes sociales, el cántabro ha dejado claro que "entrenar en pareja es mucho más divertido".

De acuerdo a los expertos en salud, entrenar en pareja no solo mejora la forma física, también fortalece la relación.

Hacer deporte juntos aporta motivación extra, ayuda a no abandonar la rutina y, según estudios, incluso aporta a un mayor rendimiento.

Y si a esto se le suma la importancia que destacan los especialistas a partir de los 40 años, el beneficio es doble.

Mantener una rutina de ejercicio regular, como fuerza y cardio moderado, exactamente lo que practica Bustamante, no solo activa el metabolismo y protege la masa muscular, también cuida las articulaciones y previene enfermedades cardiovasculares.

Es por ello que el boxeo y el entrenamiento de fuerza son dos aliados perfectos para transformar el cuerpo.

El primer combina movimientos ágiles, coordinación y resistencia cardiovascular, lo que quema una gran cantidad de calorías en poco tiempo. Mientras que el segundo fortalece la musculatura, acelera el metabolismo y ayuda a mantener el peso bajo control incluso en reposo.

Juntos, no solo favorecen la pérdida de grasa, también aportan agilidad y confianza, cualidades imprescindibles para alguien como el cántabro, que necesita subir al escenario con la misma fuerza que transmite en cada canción.