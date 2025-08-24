Albert Martínez (43 años), meteorólogo, alerta sobre lo que traerá la Luna Negra de agosto: "Veremos galaxias, planetas y... "

Agosto se ha convertido en un mes mágico para los amantes del cielo. Entre alineaciones planetarias, la espectacular Luna de Esturión y la famosa lluvia de estrellas de las Perseidas, todavía queda un fenómeno que no te puedes perder: la Luna Negra de agosto, que tendrá lugar el próximo 23 de agosto.

Pero, ¿qué es exactamente una Luna Negra? Según los expertos de Star Walk, no se trata de un evento visible, sino de una fase lunar especial.

La Luna Negra estacional ocurre cuando hay cuatro Lunas Nuevas en una misma temporada en lugar de las tres habituales, así lo señalan los expertos.

Para el meteorólogo Albert Martínez, en esta ocasión esta tercera luna "se situará en el lado opuesto desde nuestra posición, por eso no la veremos en el cielo".

Es por ello que el experto señala que "es el mejor momento" para poder observar "planetas, estrellas y cúmulo de galaxias".

Sin la luz de la luna iluminando el cielo, es el momento ideal para disfrutar de todo aquello que no vemos a simple vista, e incluso seguir observando las perseidas antes de que desaparezcan a finales de mes.

Para disfrutarlo al máximo, busca un lugar alejado de la contaminación lumínica, como un parque o las afueras de la ciudad, donde el cielo se vea en todo su esplendor.

Si cuentas con prismáticos o un telescopio básico, podrás descubrir planetas, cúmulos estelares y galaxias que normalmente pasarían desapercibidos a simple vista.

Y si no tienes equipo especializado, muchas constelaciones y estrellas brillantes seguirán siendo visibles sin problemas, ofreciéndote un espectáculo igualmente impresionante.

Las Lunas Negras son fenómenos poco frecuentes, lo que convierte a la del 23 de agosto en una ocasión única para los aficionados a la astronomía.

Para aquellos que se pierdan esta oportunidad, tendrán que esperar a la próxima Luna Negra estacional que ocurriría el 20 de agosto de 2028.

Pero no todo está perdido. Unos meses antes se podrá disfrutar la primera Luna Negra calendárica el 31 de agosto de 2027.