Ramón García (63) se sincera sobre cómo adelgazó: "Este es el tiempo que ando en cinta todos los días y no cuento las calorías"

Ramón García, conocido popularmente como Ramontxu, es uno de los presentadores de televisión más carismáticos de nuestro país.

Nacido en Bilbao, el comunicador alcanzó la fama al frente de programas como ¿Qué apostamos? y Grand Prix del Verano, que regresó a TVE en el año 2023.

Además, es una figura icónica de las campanadas de Nochevieja en la Puerta del Sol, donde su tradicional capa española se convirtió en una seña de identidad para varias generaciones de espectadores.

Más allá de su larga trayectoria profesional, el comunicador habló con total sinceridad sobre cómo cuida su salud a los 63 años.

El presentador de En compañía, magacín vespertino de Castilla-La Mancha Media, asegura que mantenerse activo y comer de forma sencilla son las claves de su bienestar, una filosofía que cada vez conecta más con las tendencias de vida saludable que triunfan en nuestro país.

A diferencia de muchos famosos que recurren a planes estrictos, García apuesta por la moderación y la naturalidad.

“No cuento calorías porque considero que la comida es un momento de libertad y de disfrute. Si me pusiera a cuantificar lo que como, acabaría sintiéndome mal”, señaló en una entrevista con ABC.

Su desayuno refleja esta filosofía: una tostada con mermelada y una pieza de fruta, una combinación ligera y equilibrada que le aporta energía sin caer en excesos.

El presentador también se ha mostrado crítico con ciertas modas, como el ayuno intermitente, del que advierte que no debe practicarse sin control médico: "El ayuno puede ser peligroso si no está supervisado por un profesional”.

Si algo tiene claro el presentador es que el sedentarismo es el gran enemigo de la salud. Por eso, se ha comprometido a caminar todos los días en cinta durante media hora o tres cuartos de hora: "Caminar entre 30 y 45 minutos diarios es lo que me mantiene en forma. No necesito más".

Este hábito encaja con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que aconseja entre 150 y 300 minutos de actividad moderada a la semana.

Además de la dieta y el ejercicio, García también insiste en la importancia de cuidar la salud mental y realizar revisiones periódicas. En sus propias palabras: “A partir de los 60 hay que hacerse una ITV anual. No solo se trata de sentirse bien, sino de asegurarse de que todo está en orden”.

Lejos de los excesos del gimnasio o las dietas de moda, Ramón García representa un enfoque realista y sostenible: alimentación equilibrada, ejercicio diario y chequeos médicos regulares. Su rutina es sencilla, pero su constancia es lo que marca la diferencia.

En un momento en que cada vez más personas buscan referentes de salud práctica y accesible, la figura de Ramontxu gana relevancia. Su mensaje conecta con quienes desean cuidarse sin presiones ni extremos: vivir mejor a través de pequeños hábitos diarios.