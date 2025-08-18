Laura Sánchez (44 años), revela su rutina de ejercicios para bajar el azúcar en sangre: "Me he obsesionado, es mi vida"
La modelo y presentadora convive con diabetes tipo 1 y ha encontrado en el deporte la clave para cuidarse, una realidad que comparten cerca de seis millones de personas en España.
Más información: David Bisbal (46 años), sin rodeos sobre cómo mantenerse en forma: "Hay que entrenar fuerte, así son mis vacaciones"
Hay modelos que pasan desapercibidas y otras que se quedan grabadas en nuestra memoria para siempre, así es Laura Sánchez.
Choquera de nacimiento y rostro de Canal Sur, Laura lleva años demostrando que su vida es mucho más que pasarelas y focos.
Aunque nació en Alemania, desde los dos meses creció en Huelva, tierra a la que siempre ha sido muy unida.
Con solo 17 años ya estaba sobre una pasarela, y en 1998 ganó el premio The look of the year, el galardón que la lanzó a lo más alto y la llevó a desfilar por medio mundo.
Pero la vida le tenía preparada una prueba totalmente inesperada: ser diagnosticada de diabetes tipo 1 durante una revisión ginecológica rutinaria.
Aunque le costó un tiempo adaptarse a esta realidad, la actriz confiesa que "hay que tener una muy buena actitud y llevar una vida completamente normal".
Lo cierto es que lo ha conseguido. A sus 44 años asegura que ha encontrado el secreto para sentirse bien y mantener el azúcar a raya: el deporte.
"Me he enganchado, empiezo a obsesionarme con el deporte", confiesa la presentadora. Lo que comenzó como una manera de cuidarse, se ha convertido en una rutina diaria que ahora considera imprescindible.
Entrenamiento funcional, yoga y ballet son las piezas clave de su fórmula. "Nunca había bailado y llevo un año y medio haciendo una disciplina que mezclo con el yoga y el ejercicio funcional", explica.
Para ella, todo esto no solo es su salud física, también mental: "Es maravilloso para tu cabeza y tu cuerpo".
Laura no está sola. Su experiencia conecta con lo que viven cerca de 6 millones de personas con diabetes en España.
De acuerdo a los expertos, el entrenamiento funcional ayuda a ganar fuerza y coordinación, lo que mejora el uso de la glucosa en los músculos y favorece un control más estable de los niveles de azúcar.
El yoga, por su parte, aporta calma y reduce el estrés, algo fundamental, ya que el cortisol puede desajustar la glucemia. Además, mejora la respiración y la flexibilidad.
En el caso del ballet, su combinación de equilibrio, postura y trabajo muscular, fortalece el cuerpo de manera integral y contribuye a mantener una buena sensibilidad a la insulina.