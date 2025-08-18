Laura Sánchez (44 años), revela su rutina de ejercicios para bajar el azúcar en sangre: "Me he obsesionado, es mi vida"

Hay modelos que pasan desapercibidas y otras que se quedan grabadas en nuestra memoria para siempre, así es Laura Sánchez.

Choquera de nacimiento y rostro de Canal Sur, Laura lleva años demostrando que su vida es mucho más que pasarelas y focos.

Aunque nació en Alemania, desde los dos meses creció en Huelva, tierra a la que siempre ha sido muy unida.

Con solo 17 años ya estaba sobre una pasarela, y en 1998 ganó el premio The look of the year, el galardón que la lanzó a lo más alto y la llevó a desfilar por medio mundo.

Pero la vida le tenía preparada una prueba totalmente inesperada: ser diagnosticada de diabetes tipo 1 durante una revisión ginecológica rutinaria.

Aunque le costó un tiempo adaptarse a esta realidad, la actriz confiesa que "hay que tener una muy buena actitud y llevar una vida completamente normal".

Lo cierto es que lo ha conseguido. A sus 44 años asegura que ha encontrado el secreto para sentirse bien y mantener el azúcar a raya: el deporte.

"Me he enganchado, empiezo a obsesionarme con el deporte", confiesa la presentadora. Lo que comenzó como una manera de cuidarse, se ha convertido en una rutina diaria que ahora considera imprescindible.

Entrenamiento funcional, yoga y ballet son las piezas clave de su fórmula. "Nunca había bailado y llevo un año y medio haciendo una disciplina que mezclo con el yoga y el ejercicio funcional", explica.

Para ella, todo esto no solo es su salud física, también mental: "Es maravilloso para tu cabeza y tu cuerpo".

Laura no está sola. Su experiencia conecta con lo que viven cerca de 6 millones de personas con diabetes en España.

De acuerdo a los expertos, el entrenamiento funcional ayuda a ganar fuerza y coordinación, lo que mejora el uso de la glucosa en los músculos y favorece un control más estable de los niveles de azúcar.

El yoga, por su parte, aporta calma y reduce el estrés, algo fundamental, ya que el cortisol puede desajustar la glucemia. Además, mejora la respiración y la flexibilidad.

En el caso del ballet, su combinación de equilibrio, postura y trabajo muscular, fortalece el cuerpo de manera integral y contribuye a mantener una buena sensibilidad a la insulina.