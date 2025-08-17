David Bisbal (46 años), sin rodeos sobre cómo mantenerse en forma: "Hay que entrenar fuerte, así son mis vacaciones"

David Bisbal es uno de los cantantes más queridos y exitosos de nuestro país en los últimos años. Saltó a la fama en 2001 tras participar en la primera edición de Operación Triunfo.

Aunque no ganó el concurso, su participación le catapultó al éxito, permitiéndole comenzar una carrera musical envidiable.

A sus 46 años, el almeriense presume de tener un buen aspecto físico. El secreto es sencillo. En diversas ocasiones ha compartido las claves de un estilo de vida apto para todo el mundo: ejercicio y una buena alimentación.

Para Bisbal, la actividad física es su modo de vida. Ya sea buceo o rutas de ciclismo, el artista lo disfruta al máximo.

El ejercicio lo combina con la lectura y pasar tiempo con su familia, pero siempre enfocado en el escenario.

Así lo contaba en una publicación de Instagram: "Estas son mis vacaciones, preparándome en las Cuevas de Almanzora, en Almería. Estoy preparándome, pues la gira empieza en noviembre y tengo que estar a tope", confesaba.

Aunque las últimas semanas le han servido para descansar después de su tour por Estados Unidos, señala que ahora necesita "volver de nuevo a entrenar fuerte".

Y es que, cuando no está de gira, es fácil imaginarlo sumergiéndose en las profundidades del mar o recorriendo altas montañas con casco y un buen maillot de ciclismo.

Esto no es algo nuevo. Desde hace años, el cantante ha explicado que dedica sus días a ejercicios puramente de fuerza, dejando para el fin de semana el cardio.

¿Qué sucede cuando los hombres llegan a los 40?

Lo cierto es que, a partir de los 40 años, los hombres empiezan a perder masa muscular de forma progresiva, un proceso que los expertos llaman sarcopenia.

Esto no solo afecta a la fuerza, sino también a la movilidad y al metabolismo, por lo que es clave ponerle freno a tiempo.

Incorporar ejercicio de fuerza, como hace David Bisbal desde hace años, es una de las mejores formas de mantener la musculatura.

Levantar pesas o hacer rutinas con el propio peso ayuda a fortalecer músculos y articulaciones, mejorar la movilidad y la resistencia, y también a mantener un metabolismo activo.

En otras palabras, no solo sirve para verse bien, sino para sentirse más ágil y con energía en el día a día… tal y como demuestra el de Bulería en cada concierto.

Pero los beneficios no terminan ahí. Además del entrenamiento de fuerza, el almeriense aprovecha el ciclismo para mantenerse en forma y cuidar su salud a los 46 años.

Sus rutas largas, como la de las Cuevas de Almanzora, sirven para fortalecer el corazón y los pulmones, mejorar la circulación y aumentar la resistencia física, mientras se queman calorías.

David Bisbal haciendo una ruta de ciclismo. Instagram

Por si esto fuera poco, estas rutas permiten una recuperación aún mayor antes de los conciertos, reduciendo la fatiga muscular y el riesgo de lesiones.

Sin duda, este tipo de ejercicio consigue que su voz, movimientos y presencia en el escenario se beneficien directamente de cada entrenamiento.