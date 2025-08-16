Pablo Alborán (36) se sincera sobre su dieta para adelgazar: "Este es el tiempo que salgo a correr con mi perro a diario"
El conocido cantante revela cuál es su método para estar en forma y su dieta preferida para perder peso.
Pablo Alborán es uno de los cantautores más influyentes y exitosos de la música pop en español de las últimas décadas.
Saltó a la fama de manera fulgurante en 2010 gracias al éxito viral de su canción Solamente tú, que precedió a un álbum debut homónimo que rompió récords de ventas.
A sus 36 años, el malagueño ha encontrado la fórmula perfecta para mantenerse en plena forma. El cantante no se esconde y ha compartido en varias ocasiones las claves de un estilo de vida que cualquiera podría aplicar: equilibrio, disfrute y una disciplina que, según confiesa, es vital para su bienestar.
Para Alborán, el gimnasio ya no es una carrera por levantar más peso. Su mentalidad ha evolucionado hacia un enfoque mucho más inteligente y práctico, centrado en ejercicios que le sirvan en su día a día y, sobre todo, sobre el escenario.
Así lo contaba en una entrevista para la revista Men's Health España: "Antes a la hora de entrenar estaba muy obsesionado con el peso, ahora busco más los entrenamientos funcionales y poder hacer muchos ejercicios en poco tiempo".
Pero el gran secreto del andaluz se encuentra en el aire libre. Cuando no está de gira, es fácil imaginarlo corriendo por el campo junto a su perro Terral, una rutina que él mismo desveló en una publicación de TikTok.
"Solemos correr una hora u hora y media, mi perro y yo, por el campo", se sinceraba. Esta actividad, sumada a su pasión por el paddle surf, el remo o la natación, se ha convertido en una necesidad vital.
"El día que no hago deporte, duermo distinto y duermo mal. Es una cosa que necesito casi como el comer", afirmó en una entrevista.
Además del ejercicio físico diario, Alborán también sigue una marcada dieta. El cantante realiza su famosa dieta "psico-macrobiótica", un término que él mismo acuñó con humor en Instagram para describir un plato tan saludable como delicioso: gambas, boniato, ajo crudo y palmitos.
La base de su alimentación son los productos frescos y naturales, muchos de ellos directos de su propio huerto.
Sin embargo, Alborán es humano y no vive solo de ensaladas. Su truco es la compensación. Sabe cuál es su debilidad y cómo gestionarla, tal y como reconoció en una entrevista para Divinity: "Lo fundamental es que intento comer bien, porque me gusta mucho el azúcar".
Por eso, no se castiga si un día come una hamburguesa o una pizza, simplemente se asegura de que la mayor parte del tiempo su alimentación sea limpia y nutritiva.
El método del artista no tiene más misterio: un entrenamiento variado que le divierte, una dieta basada en comida real y el permiso para disfrutar sin culpa. Una filosofía de vida saludable, coherente y, sobre todo, real.
A lo largo de su carrera ha acumulado decenas de premios, múltiples nominaciones a los Grammy Latinos y ha consolidado su estatus como un referente de la música melódica contemporánea, capaz de llenar estadios y mantener una conexión cercana y auténtica con sus seguidores.