Luis, rotundo tras ser intoxicado en un hotel de Málaga: "Me gasté más de 4.200 € de vacaciones y me pasé los días vomitando"

Vómitos, dolor muscular y pérdida de apetito. Así acabaron las vacaciones de Luis Antonio Barrera y su familia, tras alojarse nueve días en un hotel de Torremolinos, Málaga.

Lo que debería haber sido un merecido descanso, terminó en una pesadilla que él atribuye a un virus contraído en el propio complejo hotelero.

"El virus lo achacamos a las aguas fecales, el aire acondicionado o a las piscinas del hotel que estaban muy sucias", explicó ante las cámaras de Y ahora Sonsoles.

Según Luis Antonio, no fue un caso aislado. En apenas una semana, asegura, se recogieron más de 100 hojas de reclamación, algunas de otros miembros de su propia familia.

"Me gasté más de 4.200 euros en las vacaciones y a los pocos días de llegar empezamos todos a ponernos malos", lamenta.

Luis Antonio contando su experiencia. 'Y ahora Sonsoles'.

El hotel, que admite casos "puntuales", rechaza que exista una intoxicación generalizada. "Desde el momento en que tuvimos conocimiento de la situación, activamos nuestro protocolo y contactamos con las personas afectadas", señalaron a través de un comunicado

De acuerdo al hotel, a día de hoy, se han superado 18 inspecciones oficiales. Sin embargo, la preocupación crece, sobre todo después de otros episodios como el brote de salmonela que hace unas semanas afectó a más de 400 personas en Barbastro, Huesca, durante el Festival Vino Somontano.

Esto no es algo reciente. Cada verano, el Sistema de Vigilancia español confirma que las gastroenteritis y toxiinfecciones ligadas a vacaciones siguen siendo frecuentes.

Solo en 2023 se notificaron 833 brotes por alimentos y agua, con 11.510 afectados, siendo salmonela y norovirus los culpables más comunes.

El agua también juega un papel clave. En el mismo año se registraron 15 brotes de origen hídrico que enfermaron a 1.385 personas, con escenarios que iban desde piscinas hasta campamentos.

Y no hay que olvidar la legionelosis, que sumó más de 2.200 casos en España, asociada a sistemas de agua mal mantenidos.

Ante estos casos, los expertos señalan que si en vacaciones aparecen vómitos, diarrea, fiebre o cansancio extremo, lo primero es hidratarse con agua segura o sueros de rehidratación oral.

Y si los síntomas son intensos, duran más de 48 horas o incluyen fiebre alta, sangre en heces o dificultad para respirar, es fundamental acudir de inmediato a un médico.