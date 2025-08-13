Una psicóloga estalla contra los pirómanos de los incendios en España: "Lo viven tan cerca que fallecen en su propio fuego"

España arde. Desde Galicia a Extremadura, pasando por Castilla y León o Madrid, los incendios arrasan. Solo en la última semana se han quemado más de 30.000 hectáreas, y actualmente hay 14 incendios activos.

La alarma es máxima. La Guardia Civil ha detenido ya a al menos 25 personas por su presunta implicación en incendios, y varias investigaciones apuntan a que muchos fueron provocados intencionalmente.

Pero detrás del fuego hay un fenómeno que llama la atención: los pirómanos. Lorena Grimal, psicóloga especializada en trastornos de conducta, explicó la complejidad de este perfil en Espejo Público, programa de Antena 3.

"Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de piromanía lo que está identificando esta persona es un placer por el fuego. Son personas que no tienen empatía", explica.

Grimal detalla que no se trata solo de vandalismo, sino que estas personas "causan fuego de manera repetida y podemos encontrar el origen de ese placer en la infancia. Su foco es el fuego y crear esa obra".

Lorena Grimal, psicóloga. 'Espejo Público'.

Solo un pequeño porcentaje de los detenidos, el 3%, de acuerdo a la especialista, encajan en la categoría de piromanía pura, el resto actúa por otras motivaciones como la reivindicación o el beneficio inmediato, ignorando por completo las consecuencias medioambientales y humanas.

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, confirma que muchos de los incendios recientes podrían ser provocados: "Todavía es precipitado, pero sobre varios de ellos se tiene bastante intuición de que pueden haberlo sido por virulencia y cómo han evolucionado", señala.

En Galicia, un joven de 28 años fue detenido in fraganti mientras iniciaba un fuego en Orense. En Ávila, un trabajador del servicio de extinción confesó haber provocado un incendio de más de 2.200 hectáreas.

Mientras que en Madrid arrestaron a varias personas relacionadas con fuegos simultáneos que afectaron bosques y viñedos.

Para Grimal, el peligro no es solo ambiental: "Algunos pirómanos incluso fallecen dentro de su propio fuego porque lo viven tan cerca que acaban participando en ese fuego y no están preparados para la extinción de ese incendio que provocaron", advierte.

Además, la psicóloga insiste en la necesidad que tienen estas personas en la rehabilitación y detección temprana para prevenir tragedias mayores.

Prevenir la piromanía requiere detección temprana y acompañamiento profesional. Según los expertos, es fundamental identificar a tiempo a las personas con trastornos de control de impulsos y brindarles apoyo psicológico, terapia conductual, y en algunos casos, tratamiento psiquiátrico.