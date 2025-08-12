Marina (41 años), hija de Ana Belén, no se corta con el sorprendente desayuno que toma a diario: "Como muy poco"

La actriz Marina San José Cuesta lleva el talento en los genes: nacida en Madrid el 16 de septiembre de 1983 fruto del matrimonio entre Víctor Manuel y Ana Belén, creció rodeada de ambiente artístico. Aunque en un inicio pensó dedicarse a la veterinaria, finalmente encaminó su vida profesional hacia la interpretación, formándose en el Laboratorio William Layton de Madrid y también en canto y danza.

El público la recuerda como protagonista de cuatro temporadas de la serie Amar en tiempos revueltos, donde interpretó a Ana Rivas. También ha participado en series como La que se avecina, Gran reserva, 45 revoluciones y MasterChef Celebrity. En 2020 recibió el premio Gaudí a la mejor actriz de reparto.

Algo que también ha heredado Marina es la disciplina al hacer las comidas. En el desayuno es frugal como su madre: Ana Belén toma un café bien cargado con “papaya y alguna otra fruta de temporada, tostadas con mantequilla" y "mermelada que ha preparado ella misma". Sin embargo, su hija tiene otros gustos.

"Me levanto con calma, desayuno muy poco y siempre en casa. Un Nesquik y me pongo en marcha", explicaba la actriz en una entrevista con Vanitatis. Hacía referencia a una de las grandes marcas de cacao soluble más reconocibles en España.

El cacao como tal es un alimento muy recomendable, rico en sustancias antioxidantes y antiinflamatorias como los flavonoides. Una dieta rica en este tipo de sustancias —que también se encuentran en muchos otros vegetales— se relaciona con un menor riesgo de padecer ciertas enfermedades.

Además, el Nesquik se completa con vitaminas C y D y, según el etiquetado, se encuentran en una altísimo proporción que consigue que las personas que desayunan con este producto superen las cantidades recomendadas.

Sin embargo, lo que hay que vigilar antes de consumir cacao en polvo es el contenido de azúcares añadidos, según advierten los expertos en nutrición. Aunque es posible encontrar en muchos supermercados cacao puro, la mayoría de los envases de cacao soluble tienen cerca de un 70% de azúcar, advertía el popular médico y divulgador Manuel Viso.

Al igual que ocurre con el chocolate con más de un 85% de contenido de cacao, el único que recomiendan los nutricionistas, el cacao en polvo 100% tiene todas las ventajas asociadas al consumo de cacao puro.

Recordemos que el cacao es polvo soluble que se extrae de la semilla del árbol homónimo y que debería integrar mayoritariamente cualquier chocolate que se precie. Es una sustancia amarga, cuyos beneficios cardioprotectores han sido demostrados en un buen número de estudios. El cacao es rico en antioxidantes, en polifenoles, teobromina y otros componentes con propiedades saludables.

La revista de la Asociación Estadounidense del Corazón, Circulation, le dedicó una extensa revisión donde esto se ponía de manifiesto. El cacao puro reduciría el riesgo de hipertensión, diabetes y colesterol, entre otros factores de riesgo cardiovascular.

Como el cacao en polvo 100% es amargo, se trata de un sabor al que hay que acostumbrarse o que hay que compensar con otros alimentos que endulcen. Una alternativa es la de utilizar alimentos que endulcen naturalmente, como algunas frutas o frutos secos, como los dátiles.

En cualquier caso, Marina San José afirma que lleva a cabo un estilo de vida saludable en el que el ejercicio físico ocupa un lugar fundamental, por lo que puede integrar sin problemas el consumo diario de Nesquik. Aumentar el gasto calórico y fortalecer los músculos es fundamental para la salud y el mejor aprovechamiento de los alimentos, especialmente a partir de los cuarenta años.