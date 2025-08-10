Un joven, sin rodeos tras ser intoxicado en un festival en Barbastro: "Comí una tapa de longaniza y acabé en el hospital"

Hace apenas unos días, Barbastro, en la provincia de Huesca, se convirtió en el escenario de un preocupante brote de intoxicación alimentaria que afectó a más de 400 personas.

El motivo: la bacteria de la Salmonela presente en alimentos servidos durante el Festival Vino Somontano, un evento muy esperado por locales y visitantes.

Entre los afectados destaca la experiencia de un joven, quien confesó ante las cámaras de Informativos Telecinco, cómo una simple tapa lo llevó al ambulatorio.

"Comimos una tapa de longaniza. Esa comida estaba en mal estado y los tres que la probamos estamos igual", relata.

Este joven, junto al resto de personas infectadas, comenzaron a sufrir síntomas desde el mismo fin de semana del festival: fiebre alta, diarrea intensa y dolores corporales que obligaron a varios niños y adultos ser hospitalizados.

"El lunes y martes estuvimos con fiebre. A mí me llegó a 38 grados y no paraba de ir al baño. Sentía dolor en todo el cuerpo, fue horrible, no se lo recomiendo a nadie", confiesa.

Las autoridades sanitarias confirmaron que 424 personas fueron atendidas en centros médicos, con siete ingresados en hospitales, la mayoría en Barbastro, y algunos casos en Huesca.

El Festival Vino Somontano, que ofreció unas 60.000 raciones de comida a través de una veintena de establecimientos, se convirtió en el foco del brote.

Según Antonio Español, jefe de Seguridad Alimentaria del Gobierno de Aragón, la investigación se centra en alimentos cárnicos y productos que requieren un tratamiento térmico adecuado para evitar la contaminación.

Este incidente coincide con una alerta reciente sobre lotes de fuet contaminados con salmonela en varias regiones españolas, incluidos Aragón y Cataluña, lo que subraya la importancia de la vigilancia alimentaria para evitar brotes masivos.

Lo cierto es que la salmonelosis puede provocar complicaciones graves, especialmente en niños y personas vulnerables, y su prevención pasa por un control estricto en la preparación y conservación de los alimentos.

Es por ello que ante los síntomas de fiebre, náuseas, vómitos o dolor abdominal, las autoridades sanitarias recomiendan un tratamiento sintomático, mantener una buena hidratación, seguir una dieta blanda sin lácteos y acudir a un centro de salud si los síntomas persisten o en caso de tener enfermedades crónicas.