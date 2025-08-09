La meteoróloga Silvia Ferrer advierte de un cambio radical del tiempo en España: "Habrá vendavales de más de 80 km/h"

Aunque el calor sigue siendo protagonista en gran parte del país, se avecina un cambio en el tiempo que no pasará desapercibido.

Las altas temperaturas seguirán marcando el ritmo, pero la llegada de un embolsamiento de aire frío en altura traerá consigo una mayor inestabilidad.

Esto hará que en el interior peninsular se formen nubles de evolución, acompañadas de tormentas y fuertes rachas de viento que podrían sorprender a más de uno.

La meteoróloga Silvia Ferrer advierte que, junto al calor, habrá que prepararse para episodios de vendavales y chubascos intensos.

Este cambio no solo refrescará algunos puntos, sino que también generará momentos de tiempo severo, especialmente en zonas del interior y en sistemas montañosos.

A pesar de todo, el calor persistirá en muchas regiones, con máximas que seguirán rondando o superando los 40 °C.

Tormentas, vendavales y rayos

El verano sigue apretando en España, y aunque muchos creían que la ola de calor se mantendría sin variaciones, la realidad es que el tiempo va a cambiar.

"Además del calor extremo, en las próximas horas aumentará la inestabilidad con el desarrollo de abundante nubosidad de evolución en el interior peninsular debido al paso de un pequeño embolsamiento de aire frío en altura", explica Ferrer.

Esta situación dará lugar a tormentas y chubascos, especialmente en zonas de la meseta sur, Andalucía, Pirineos y el Sistema Central.

Esta combinación de aire frío en altura y calor intenso favorecerá la aparición de lluvias localmente fuertes y vendavales.

La AEMET ya ha activado avisos por viento en varias provincias. "Se registrarán vendavales de más de 80 km/h asociados a estos núcleos tormentosos y algún chubasco de cierta intensidad", advierte la meteoróloga.

Este viento intenso puede dificultar las actividades al aire libre y hacer que la sensación térmica varíe rápidamente.

En cuanto a las temperaturas, la península vivirá una jornada muy calurosa, con máximas que llegarán a 40 °C o más en valles principales, incluso en la meseta norte y el Miño.

El calor no será exclusivo del interior, ya que también aumentará en ambos archipiélagos. A pesar de ello, habrá algunas zonas donde las temperaturas máximas descenderán, especialmente en el norte de Galicia, Cantábrico, alto Ebro y el norte de Baleares.

En cuanto al domingo, amanecerá con tiempo estable y cielos despejados en la mayoría de las regiones, salvo algunas nubes bajas en el noroeste y lloviznas puntuales en el norte de Galicia.

Sin embargo, volverán las tormentas en el norte e interior, afectando al Pirineo y zonas de Aragón, Cataluña y Castilla y León. De nuevo, vendavales y rayos serán protagonistas en estos episodios.