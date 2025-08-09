Una médica española alerta sobre la 'droga Barbie' usada como bronceador exprés: "Puede dañar tus órganos y..."

Es uno de los mayores deseos del verano: el estar moreno, y para conseguirlo la forma más habitual sigue siendo disfrutar del sol en la playa o la piscina.

También hay quienes recurren a las cabinas de rayos UVA, aunque su uso está controlado por los riesgos que conlleva.

Mientras que otros prefieren los autobronceadores que ofrecen el tan buscado color dorado sin necesidad de exponerse al sol.

Pero cada vez más personas buscan atajos peligrosos como la llamada 'droga Barbie', que promete un bronceado rápido sin tener en cuenta que puede causar graves daños en nuestro cuerpo.

Se trata de un producto que contiene melanotan, una sustancia que no está autorizada en España ni en toda la Unión Europea.

Y ojo, porque no es un simple cosmético ni un medicamento aprobado. "Es un producto que no es seguro y que puede acarrear graves riesgos de salud", alerta la doctora Beatriz Beltrán, especialista en medicina estética.

Los riesgos son bastante serios. La especialista explica que "puede tener graves consecuencias a nivel hepático y renal, además del aumento de manchas, lunares y pigmentación".

Pero eso no es todo. Tal y como detalla Beltrán, el uso de esta sustancia puede acarrear cáncer de piel "en pacientes con predisposición al melanoma".

Es nuestro país, el melanoma es uno de los cánceres más peligrosos y cada año se diagnostican unos 6.000 nuevos casos, según datos de la Asociación Española contra el Cáncer.

Por eso, los expertos insisten en que no vale la pena jugar con la salud solo por un bronceado rápido. A pesar de estas advertencias, sigue habiendo quien utiliza la 'droga Barbie' de formas muy riesgosas.

Ya sea inhalándola o incluso inyectándola directamente en la piel, hay quienes prefieren buscar estos 'atajos' por el simple hecho de obtener un moreno envidiable con un método que no solo es ilegal, sino que puede provocar daños irreversibles.

Lo que sí está claro es que la mejor forma de broncearse, de acuerdo a los expertos, es, sin duda, con paciencia y protección.

Es por ello que la doctora Beltrán recomienda tomar el sol de forma gradual y siempre usando crema factor 50 para evitar quemaduras y reducir el riesgo de cáncer.