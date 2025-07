Una enfermera española revela por qué nos morimos de sueño después de comer: "Hay algo detrás, es una pesadilla"

¿Te mueres de sueño después de comer? 😴 No es solo por “comer mucho”… Te cuento las 3 causas más comunes de esa fatiga post comida 👇🏼 1️⃣ Picos de glucosa: Si comes muchos carbohidratos o haces malas combinaciones, tu azúcar en sangre sube en picado… y luego cae igual de rápido. Resultado: te sientes KO. Especialmente si tienes resistencia a la insulina o prediabetes. 2️⃣ Intolerancias alimentarias: Cuando comes algo que tu cuerpo no tolera, se activa tu sistema inmunitario → inflamación → subida de histamina… y boom: cansancio extremo. 3️⃣ Candidiasis intestinal: Este hongo libera toxinas que afectan tu energía y tu concentración. Y sí, es verdad que nuestro cuerpo tiene ritmos naturales y que hacia mitad del día solemos tener un bajón. Peeero… si ese sueño es tan fuerte que no puedes funcionar, hay algo más detrás. 👉🏼 ¿Te pasa? ¿Te sientes así después de comer? Te leo en comentarios