Aldeatejada y Villamayor, el 'Silicon Valley' de la España vaciada: así se multiplican sus censos por el 'boom' tecnológico

Muchas veces, en España, se asocian las localidades pequeñas y lo rural con el sector primario, poca vida y despoblación. En muchos casos, por desgracia, es así, pero todavía quedan algunos bastiones que resisten a la pérdida de habitantes y de relevancia. Castilla y León, en concreto la provincia de Salamanca, tiene dos: Aldeatejada y Villamayor. Estos municipios, de 2.587 y 7.669 habitantes, respectivamente, han experimentado el mayor crecimiento del empleo tecnológico de España en la última década, según un informe de la Fundación Cotec.

Los expertos de esta fundación han elaborado la segunda edición de su Mapa del Empleo Tecnológico en España utilizando datos de los afiliados a la Seguridad Social en este sector. Sus datos muestran que la mitad del empleo en Aldeatejada es tecnológico, con un peso del 52%. Más de la mitad de los afiliados a la Seguridad Social que trabajan en el pueblo, lo hacen en esta rama, ilustra Ignacio Gordo, economista de la fundación.

Además, el crecimiento de estos puestos de trabajo ha sido más que llamativo, destaca. En 2013 solo tenía 15 trabajadores en estas ramas, que pasaron a 514 en 2024. Se trata de un aumento de más del 3.000% en apenas 10 años, señalan desde Cotec. Estos datos convierten a Aldeatejada en el municipio de más de 2.000 habitantes en el que más ha crecido el empleo tecnológico, agrega Gordo.

En Villamayor ha ocurrido algo parecido, en esos años se crearon más de 1.000 empleos en el este sector. Esto ha supuesto un crecimiento de un 1.200%, aproximadamente, cuentan desde Cotec. En este caso, el peso de este tipo de trabajos pasó en una década del 6,8% al 44,7%, expone Gordo.

Tanto un pueblo como el otro están muy por encima de los datos a nivel nacional, con un 6,7% del peso de este empleo es del 6,7%. Estas cifras convierten a estas dos localidades de la provincia de Salamanca en una suerte de Silicon Valley rural en España.

El economista apunta que este tipo de datos demuestran que el sector tecnológico "no es algo exclusivo de la gran ciudad". Desde el principio esperaban encontrar buenos números en sitios como Madrid o Barcelona, pero no esperaban encontrar focos así en pueblos tan pequeños.

Los motores del crecimiento

Gordo achaca este significativo aumento en Aldeatejada al centro de innovación tecnológica que tienen Iberdrola e IBM en el municipio. En Villamayor también han identificado el que puede ser el agente responsable, el Parque Científico de la Universidad de Salamanca.

No obstante, este no es el único motor de empleo tecnológico en Aldeatejada. Enrique Manuel García, alcalde del pueblo, explica a EL ESPAÑOL que hay otra empresa del sector ubicada en la localidad. Se trata de CGB Informática, es local y fue fundad en 1988. Aunque el Ayuntamiento no dispone de datos, el corregidor estima la cifra de trabajadores de la empresa en unos 40.

El centro de innovación tecnológica de Iberdrola e IBM es de una magnitud mucho mayor, pero García insiste en no subestimar a la compañía local. "Lleva consolidada mucho tiempo y tiene un mercado también importante", subraya.

En ambos casos, la innovación y la tecnología se han convertido en motores económicos para sus poblaciones. Desde Cotec, han podido ver claramente que un mayor porcentaje de empleo tecnológico se relaciona con una mayor renta per cápita en los municipios.

Esto se traduce no solo en empleos directos, también en la vida del propio pueblo. Lo cuenta Ángel Cámara, uno de los empleados del centro de innovación tecnológica de Aldeatejada, que no reside en el municipio. "Se genera un movimiento de personas que impulsa la economía local, desde las gasolineras hasta los bares que acogen a los trabajadores de las empresas".

Aun así, Gordo reconoce que este tipo de "polos tecnológicos" en el entorno rural, o de pueblos pequeños, se produce cerca de una gran urbe. En este caso es cerca de Salamanca, pero también se pueden encontrar situaciones de este tipo próximas a la ciudad de Madrid. Para el economista, el reto es conseguir que ocurra sin que haya una capital o un gran núcleo de población cerca.

Los pueblos también crecen

El empleo tecnológico no es lo único que ha aumentado en estas dos localidades, también lo ha hecho su población. Aldeatejada ha pasado de 1.579 habitantes en 2013, el año del repunte, a los casi 2.600 de 2024. En Villamayor pasaron de 5.359 ciudadanos censados en 2006, cuando se empezó a construir el parque científico, a casi 7.700 el año pasado. Tanto García como Gordo ven una correlación entre ambos hechos.

Desde el Ayuntamiento de Aldeatejada no disponen del dato de cuántos de sus habitantes actuales trabajan en el sector. No obstante, el alcalde calcula que, solo entre los empleados de CGB Informática, entre el 30% y el 40% reside en la localidad salmantina.

No es raro que ocurra, explica el economista de Cotec. De hecho, para él, "es lógico". Gordo defiende que la instalación de un centro como estos en un pueblo pequeño tiene un impacto mucho más allá del laboral. "No solo se transforma el tejido económico, sino también la vida del entorno".

Esto, además, no tiene por qué quedarse únicamente en un crecimiento poblacional, puede servir, asimismo, para atraer otras empresas que quieran invertir en el pueblo. En Aldeatejada lo saben y llevan unos años dedicando sus esfuerzos a un proyecto para crear una especie de "campus tecnológico", cuenta su alcalde.

García expone que la presencia de este sector "le da impulso al pueblo", sobre todo si se tiene en cuenta que no tienen prácticamente suelo industrial. El crecimiento del empleo tecnológico le ha dado a Aldeatejada la oportunidad de retener talento y convertirse en un sitio en el que las nuevas familias quieran afincarse. "Hemos conseguido atraer a gente joven y que se queden los de aquí, gracias al empleo tecnológico", celebra el corregidor.