Natalia Sirvent, nutricionista: "Si no te convence el brócoli, te enseño una receta saludable y sencilla que te va a encantar"

En la búsqueda por una vida más saludable, siempre se habla de la importancia de una dieta balanceada, rica en frutas, verduras y otros alimentos que aporten vitaminas y nutrientes esenciales. Sin embargo, dentro de este abanico de opciones, hay un alimento que, aunque se encuentra en el podio de los más saludables, se lleva una mala fama: el brócoli.

Este vegetal crucífero es un verdadero tesoro nutricional. Es rico en vitaminas A, C y K, contiene fibra, antioxidantes y minerales como el calcio y el hierro. El brócoli es conocido por sus propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas, ya que está cargado de compuestos bioactivos que promueven la salud celular y ayudan a combatir enfermedades crónicas.

No obstante, a pesar de sus innumerables beneficios, el brócoli sigue siendo un alimento que no despierta el entusiasmo de muchas personas. Y es que, aunque se le reconoce como uno de los vegetales más completos, su sabor no es del gusto de todos.

Su textura, a menudo descrita como algo fibrosa, y su sabor algo amargo, lo convierten en un plato complicado para muchos, especialmente los más jóvenes.

En un esfuerzo por hacer del brócoli un alimento más atractivo y accesible, la nutricionista Natalia Sirvent, en colaboración con el nutricionista Carlos Ríos, ha compartido recientemente un video en el que presentan una receta sencilla, saludable y deliciosa: ñoquis, con queso y brócoli.

"El brócoli tiene propiedades anticancerígenas y es gracias a un compuesto bioactivo llamado sulforafano. Así es, si no te convence el brócoli, te enseñamos una receta que te va a encantar", comienza diciendo la nutricionista.

Este superalimento, que a menudo no está en el menú de muchos, debido a su sabor y textura, puede convertirse en una opción deliciosa y fácil de incorporar a la dieta.

De acuerdo con Natalia, uno de los mejores métodos para activar el sulforafano en el brócoli es cocinarlo en la airfryer. "10 minutos a 180 grados queda crujiente y sabroso", añade.

Para equilibrar la receta y hacerla aún más completa, Sirvent propone añadir una fuente de carbohidratos, como los ñoquis, y una de proteínas, como los huevos. Tal y como podemos apreciar en el vídeo, Natalia coloca el brócoli junto con los ñoquis cocidos en una sartén, añade un toque de ajo, media tarrina de queso cottage y una tarrina de queso cremoso de finas hierbas.

A continuación, agrega un vaso del agua de cocción de los ñoquis y remueve todo hasta obtener una textura cremosa. Un poco de sal y pimienta al gusto y, de forma opcional, se puede incorporar salmón marinado, como el que se encuentra en Mercadona.

"Un poco de limón y los huevos cocidos, y ya tendríamos esta receta completa con brócoli que está riquísima", concluye Sirvent. Una manera sabrosa y nutritiva de disfrutar de los beneficios de este vegetal, sin perder el placer de comer bien.

¿Quién es Natalia Sirvent?

​Natalia Sirvent Prado es una destacada dietista-nutricionista española, graduada en Nutrición Humana y Dietética con Mención en Salud Pública por la Universidad Isabel I de Burgos.

Su formación académica se complementa con un Máster en Nutrigenética y Nutrición Genómica, además de cursos especializados en áreas como obesidad, patologías digestivas, intolerancias alimentarias y nutrición oncológica. ​

Con una sólida vocación por promover hábitos saludables, Natalia ha orientado su práctica profesional hacia la reeducación nutricional personalizada. Su enfoque se centra en adaptar planes alimenticios a las necesidades específicas de cada paciente, abarcando desde la pérdida de peso hasta el manejo de patologías crónicas y la optimización del rendimiento deportivo. ​

Actualmente, ofrece sus servicios en Alicante, donde atiende en consultas como "Doctor Y Doctor - Gabinete Médico Terapéutico" y "Klinik PM (Panoramis)". Además, brinda asesoramiento nutricional a través de su plataforma en línea, facilitando el acceso a sus servicios a personas de diversas localidades. ​

Comprometida con la difusión de información sobre nutrición y bienestar, Natalia mantiene un blog activo en su sitio web, donde comparte consejos, recetas y hábitos saludables para educar y motivar a sus seguidores en la adopción de un estilo de vida equilibrado.