Alerta sanitaria en España: estas son las personas que no deben consumir esta harina retirada del 'súper'

Nueva alerta alimentaria en España. Hace unos días, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ordenaba la retirada de una famosa tableta de chocolate vendida en los supermercados de nuestro país. El motivo de la retirada se debía a que los envoltorios de un lote determinado correspondían a los mercados de Hungría, República Checa, Eslovaquia, Alemania y Austria, y no a los de España. Se trataba de la tableta de chocolate MILKA 250G MMMAX LUFLÉE CARAMEL.

Ahora, la Aesan ha lanzado una nueva alerta. En este caso está relacionada con un lote de harina que se vende en los supermercados de nuestro país y en el que se ha detectado la presencia de gluten no incluido en el etiquetado. Tal y como han confirmado, esto puede suponer un grave riesgo para las personas con problemas derivados de la ingesta de este componente, como son por ejemplo los alérgicos o los celiacos.

La alerta ha sido localizada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana, que han trasladado el aviso a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). Sin embargo, esta no sería la única región afectada. El lote se habría vendido también en otras comunidades como Cataluña y Aragón y no se descarta que en alguna que otra región más.

⚠️Exclusivamente para personas alérgicas y/o intolerantes al gluten. Presencia de gluten en harina de legumbres.

📌 https://t.co/FqxnKJ70nY pic.twitter.com/lc5hkECKWW — AESAN (@AESAN_gob_es) August 11, 2023

Las autoridades han decretado la retirada de los productos afectados y ha pedido a las personas con problemas derivados del consumo de gluten que se abstengan de consumirlo. El lote es Farinetes de Morella, de la marca Casa Manero S.L. y envasado en una bolsa de plástico con el número de lote: 22022249. En cuanto a la fecha de caducidad, la Aesan ha confirmado que es mayo de 2023, mientras que el peso es de 400 gramos.

Pese a que el producto está compuesto al 80 % por harina de garbanzos, junto a harina de lentejas y de guisantes, desde la Aesan han aconsejado no consumir este lote debido a la presencia de gluten no advertida en el etiquetado. Del mismo modo, las autoridades han asegurado que el consumo de este producto en personas que no tienen ni intolerancias ni alergias al gluten no supone ningún riesgo para la salud de los que lo ingieran.

El gluten es un conjunto de proteínas de pequeño tamaño que se encuentran en las semillas de los cereales de secano, sobre todo en el trigo. También puede aparecer en la cebada, el centeno y cualquiera de sus variedades e híbridos. Para algunas personas puede resulta indigesto o generar algunas alergias.

Las personas alérgicas al gluten deben prestar especial atención a esta alerta, sobre todo si han comprado este lote. Tal y como se ha confirmado, los síntomas pueden aparecer de forma rápida y brusca. En el caso de los celiacos, su sistema inmunológico responderá desencadenando una reacción que acaba provocando ese daño intestinal, pudiendo a su vez presentar síntomas.

Si una persona celiaca consume algún alimento que contenga gluten podrá experimentar síntomas como diarrea crónica, hinchazón abdominal, estreñimiento, náuseas y vómitos, anemia, debilidad generalizada, erupciones cutáneas, estreñimiento, dolor de cabeza, alteraciones del esmalte dental, raquitismo y/o fracturas espontáneas.

Por ello, no solo las personas celiacas, sino también las personas alérgicas al gluten deben prestar especial atención a esta alerta. Los síntomas podrían aparecer de forma rápida y podrían provocar una situación clínica grave. Las principales señales de alerta incluyen los vómitos, dolor abdominal, diarrea, sagrado digestivo y/o tos. En el caso de haber consumido el producto señalado y de experimentar alguna de estas señales, las autoridades aconsejan acudir inmediatamente a un centro de salud.

