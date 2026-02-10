Sharon Abellán, cocinera valenciana, hace la mejor tapa con legumbres de España: un guiso con judiones de La Granja

Castilla y León se ha convertido hoy en escenario nacional de la gastronomía al acoger los actos centrales del Día Mundial de las Legumbres, con la celebración de la gran final del III Campeonato Nacional ‘Destapa las Legumbres-Tierra de Sabor’, un certamen que ha reunido a los mejores cocineros del país.

La cocinera Sharon Abellán Verdú, del establecimiento Budweiser y representante de la Comunidad Valenciana, se ha alzado con el título de la mejor tapa de España.

Su tapa, titulada ‘Raíces de tiempo’, ha conquistado al jurado gracias a un guiso que utiliza el Judión de la Granja como protagonista, logrando un equilibrio entre la memoria culinaria tradicional y un formato de presentación innovador.

El podio nacional se ha completado con el segundo premio para la extremeña Rocío Maya, de la Taberna de Noa, quien presentó ‘Destapa la Merendola’, una elaboración de hojaldre con harina de garbanzo de Valseca inspirada en los almuerzos del campo.

El tercer puesto ha viajado hasta Aragón de la mano de Ariel Munguia Martínez, del restaurante Canfranc Express, por su creación ‘Alubia y torrezno’, una sopa de alubia de La Bañeza acompañada de pasta fresca rellena. Además, se han entregado accésits a la tapa más atemporal, para el asturiano Mario Argüelles, y a la más vanguardista, para el vasco Íñigo Kortabitarte.

El jurado, presidido por la reconocida chef Pepa Muñoz, ha evaluado la técnica y creatividad de unos finalistas que debían trabajar obligatoriamente con alguna de las ocho figuras de calidad de legumbres con las que cuenta Castilla y León.

El certamen, que comenzó a finales del pasado año con 42 participantes, ha servido para proyectar la excelencia de las variedades locales amparadas por la marca de garantía Tierra de Sabor.

De forma paralela a la competición, la jornada ha contado con un foro científico-culinario que ha reunido a expertos de toda la cadena de valor.

En este encuentro se han debatido temas cruciales para el sector, como la vinculación de la legumbre con el territorio, el papel fundamental de los productores y la necesidad de aumentar su presencia en los hábitos de consumo actuales.

Los actos han concluido con una ceremonia oficial donde se ha subrayado el liderazgo de Castilla y León tanto en producción como en consumo de legumbres.

Las autoridades e instituciones presentes han destacado el valor estratégico de este cultivo, no solo por sus beneficios nutricionales, sino también por su capacidad para enriquecer los suelos agrícolas y asegurar la sostenibilidad del sector primario de cara al futuro.