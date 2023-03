Vuelve la escarlatina, una enfermedad del s.XIX: los pediatras alertan del aumento de brotes en Castilla y León

La escarlatina puede sonar a enfermedad erradicada o de siglos pasados, en concreto del XIX, pero sigue estando presente entre los más pequeños. Y este año, los pediatras de Castilla y León están notando un aumento de los brotes en los colegios desde hace unas cuantas semanas, aproximadamente durante los últimos dos meses. Eso sí, lo primero que hay que mandar es un mensaje de tranquilidad, porque como asegura el presidente de la Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria y Castilla y León SCCALP, José Manuel Marugán de Miguelsanz, es una infección leve, que es fácil de diagnosticar y es benigna, aunque "hay que tratarla y tomar precauciones".

Ahora bien, los padres se llevan un buen susto y “se sorprenden” cuando el pediatra habla de escarlatina. “Escandaliza a los padres porque es muy llamativa”, apunta el doctor, ya que el principal síntoma es la erupción de la piel, se queda roja y áspera como una lija, como la carne de gallina muy roja, describe, o mejor dicho de color escarlata, de ahí su nombre. “Es cierto que son casos esporádicos que nos llaman la atención”, asegura Marugán de Miguelsanz, pero manda un mensaje de “tranquilidad”. Ahora bien, aboga porque los padres, al comprobar los primeros síntomas, acudan a su pediatra, porque será en una primera cita cuando ya se pueda resolver si el pequeño padece esta enfermedad benigna o no. Centros escolares en León, Valladolid, Burgos o Zamora han contado con varios brotes en los últimos meses.

Los primeros síntomas comienzan con fiebre, malestar, dolor de garganta, incluso dolor abdominal y vómitos, hasta que brota el sarpullido por todo el cuerpo, que es el que hace saltar las alarmas entre los padres. Por supuesto, la mejor elección es quedarse en casa para evitar el contagio en colegios o guarderías. La solución para esta enfermedad es el antibiótico durante diez días y se soluciona sin problema, sobre todo cogerlo a tiempo durante las primeras 48 horas. Se diagnostica de forma rápida mediante una prueba de frotis en la garganta, con un test muy similar al del Covid, y si es positivo, penicilina o derivado. Comodato, antes de las 48 horas deja iniciado el tratamiento deja de contagiar. Aunque el contagio es rápido, ya sea por una persona enferma o sana, ya que se puede quedar el estreptococo en la garganta de los niños y no dar síntomas, son los denominados asintomáticos.

El presidente de la Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria y Castilla y León SCCALP augura que en las próximas semanas “es probable” que los casos disminuyan, ya que como todas las infecciones respiratorias son más probables en estaciones invernales. Una enfermedad que recuerda en las últimas décadas “había disminuido” pero que parece estar de nuevo revoloteando por la Comunidad, sobre todo en los colegios. Marugán de Miguelsanz pone el foco en la pandemia “podemos suponerlo”, aunque no lo ratifica. “Igual que durante este tiempo algunas enfermedades dejaron de circular, otras han podido regresar”, recuerda, para insistir en que “no es grave, pero requiere unos cuidados”.

Más casos en Urgencias

Misma opinión que la pediatra de Urgencias, Ana Gloria Andrés, del Hospital de León, que certifica que en los últimos meses llegan más casos de este tipo a las Urgencias del centro leonés. “El problema es que se expande fácilmente, sobre todo a través de las gotas de saliva al toser o, entre los más pequeños, al llevarse a la boca las manos después de compartir juguetes con otros niños”, advierte. Por eso, sugiere, como ya ocurriera con el covid, un buen lavado de manos y no compartir utensilios.

Al igual que ha ocurrido este invierno, antes de Navidad, con las infecciones respiratorias, detrás de este aumento de casos se encuentra la pandemia. “Los virus se quedaron agazapados detrás del coronavirus, que cubrió el nicho biológico, y ahora al volver a la normalidad, es corriente que virus y bacterias estén juntos y por eso aumentan las infecciones de este tipo”, argumenta la pediatra.

Con una experiencia de más de 20 años en la profesión, la pediatra reconoce que escarlata hay todos los años, pero es cierto que en este curso han aumentado los casos del estreptococo, una bacteria que en más del 10% de los enfermos genera una tóxica que es la causante de la escarlatina. Y es en este tiempo entre finales del invierno y el comienzo de la primavera cuando más fuerza tiene. Y no solo en Castilla y León, Andrés confirma que se está dando en toda España. “La sensación es que hay mucho más estreptococo que en los últimos años y que incluso antes que la pandemia”, apunta.

A pesar de que se notificasen casos de escarlatina en varios países europeos, la Organización sostiene que "el riesgo de infección invasiva entre la población general es bajo en la actualidad". Esta enfermedad no es de declaración obligatoria por lo que desde el Sacyl no se lleva la cuenta de los casos registrados en las últimas semanas. No obstante, la pediatra leonesa reconoce que si antes acudían tres casos a la semana con amigdalitis puedo ver tranquilamente tres niños con estreptococo en la garganta en un día. Por este motivo cree que estaría “interesante” crear un registro para comprobar la evolución de la enfermedad.

Por último, la profesional sanitaria también manda un mensaje de “tranquilidad” a los padres y a los centros educativos ya que se trata de una enfermedad benigna. Ahora bien, precaución porque una escarlatina mal curada puede provocar complicaciones como absceso en la garganta u otitis.

