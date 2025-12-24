VÍDEO | La emotiva y viral felicitación navideña de un pueblo de Palencia: los vecinos unidos frente a un apagón

El municipio palentino de Herrera de Valdecañas ha presentado su tradicional vídeo navideño, una iniciativa que este año se centra en un relato de solidaridad vecinal ante un apagón. Después de la exitosa trilogía de años anteriores, en la que los principales protagonistas eran los Reyes Magos, Papá Noel y el Grinch, este año han querido cambiar totalmente de concepto, pero siempre con la misma esencia: felicitar la Navidad mediante un vídeo y mostrar que sigue siendo un pueblo acogedor.

El municipio ha querido mostrar que sabe estar en las buenas y mucho más cuando las cosas se tuercen. Para ello, han querido recoger una situación que vivimos este año en diferentes partes de Europa: un apagón general.

En el vídeo se refleja la celebración de la Nochebuena y, como millones de lugares de todo el mundo, cada hogar se prepara para vivir la suya, pero de repente… sucede un giro inesperado: se va la luz. Pero no solo en el municipio, parece que se ha ido en todo el país. Es entonces cuando entra en juego el espíritu de un pueblo unido. Y es igual dónde y cómo te haya pillado, lo importante es compartir.

Este año había una premisa clara en Herrera de Valdecañas: que participaran como actores el mayor número de vecinos que se pudiera. Les encanta esta, ya tradicional, forma de felicitar, y poder ser parte de este rodaje, era una ilusión para todos ellos. Y así ha sido. Desde el municipio han asegurado que han participado casi todos los vecinos que se encontraban esos días y que se ha querido hacer un "guiño" a los protagonistas de felicitaciones anteriores, como los Reyes Magos o Papá Noel.

Una emotiva felicitación

"Cada año tratamos de poner una nota de humor, pero este año hemos querido además, darle un punto emotivo que refleja el buen ambiente que hay entre los vecinos", ha señalado el alcalde de Herrera de Valdecañas, Víctor Arroyo.

"Somos un municipio pequeño, pero seguimos teniendo tres generaciones que hacen vida en el pueblo, cada uno en su forma, y es por eso que reflejamos en el vídeo ese punto de familia, de amigos, de parentescos, tan importantes para nosotros", ha añadido. "Mientras podamos, seguiremos con este tipo de iniciativas, ya que la acogida siempre es increíble. Todo el mundo nos pregunta si habrá vídeo este año, nos felicita por la labor y lo más importante, seguimos mostrando así nuestro municipio al mundo", ha destacado.

La felicitación navideña de Herrera de Valdecañas

La producción sigue estando a cargo de Oceangrain Audiovisual. "Nos lo ponen muy fácil a la hora de grabar. No son actrices y actores, son más que eso: son personas llenas de ganas e ilusión por hacer cosas diferentes y bonitas", han señalado. David Castro y Erica González.

Este año el vídeo termina con la siguiente frase: "Si conoces Herrera querrás venir, esto es solo una muestra, porque para Navidad bonita...para Navidad bonita la nuestra". "Nosotros lo tenemos claro: quizás todos necesitamos un apagón de vez en cuando. ¡Felices Fiestas y ayuden a difundir el vídeo y el humor en estas fechas tan señaladas!", zanjan desde este municipio palentino que, un año más, ha vuelto a celebrar las fechas navideñas con una original y emotiva felicitación.