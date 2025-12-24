Jorge (38), y un pequeño pueblo de Valladolid que decora con sus manos la Navidad: "Reducimos el coste al máximo"

Jorge, el alcalde, preparando la decoración navideña y una imagen de Olmos de Peñafiel Fotografías cedidas a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Olmos de Peñafiel es un pequeño municipio de menos de 50 habitantes (38 según el Instituto Nacional de Estadística, INE) en la Ribera del Duero, a solo 7 kilómetros de la cuna de dicha denominación de origen, Peñafiel. La actividad principal del pueblo es la agricultura y la viticultura.

“Aunque estamos situados en plena Ribera, desgraciadamente no contamos con ninguna bodega dentro del término municipal”, confiesa, en declaraciones a este periódico, Jorge Gómez Iglesias, el primer edil del municipio desde hace tres años.

Olmos de Peñafiel está enclavado en la confluencia de dos valles, rodeado por pequeños montes, masas forestales, campos y viñedos, ideal para disfrutar de paseos por el campo y para relajarse durante la estancia en el lugar en una de las dos casas rurales con las que cuenta.

El pequeño municipio ilumina y decora con sus manos la Navidad. Llena sus calles de magia con decoración hecha con las manos, tanto del alcalde como de los vecinos. Algo que tiene un gran valor.

Jorge preparando las luces de Olmos de Peñafiel Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Una vida ligada a Olmos de Peñafiel, ahora como alcalde

“Me considero una persona sencilla, amable, sociable y divertida. Un amante del deporte en general y enamorado de la vida en el pueblo y todo lo que representa”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Jorge Gómez Iglesias.

Nuestro protagonista nació y se crio en Valladolid, pero ahora reside en Olmos de Peñafiel. Pese a haber nacido y crecido en una ciudad, su infancia siempre ha estado ligada al mundo rural.

Su padre nació en la localidad pucelana y su madre en Otero de Centenos, en la provincia de Zamora. Desde pequeño ha pasado mucho tiempo en Olmos de Peñafiel, donde iba todos los fines de semana y vacaciones, incluidos unos largos veranos, junto a su hermano mayor.

“Pese a mi vinculación al pueblo, y del hecho de que siempre he considerado tener un espíritu colaborador hacia este, nunca pasó por mi mente el hecho de formar parte del equipo de gobierno. Mi formación ha estado siempre más enfocada hacía el mundo técnico. Soy ingeniero industrial superior, y poco o nada tiene que ver con el mundo de la gestión pública o política”, añade nuestro entrevistado.

Sin embargo, hace tres años, sintió “un fuerte interés por participar más activamente en la construcción de un futuro mejor para Olmos” y, en las elecciones municipales de mayo de 2023, consiguió el bastón de mando.

Decorando el pueblo

“Esta época del año es el momento ideal para disfrutar del tiempo todas las personas que vivimos en el pueblo. También aquellas que pueden pasar tiempo aquí, en familia. Por ello, hace dos años nos decidimos a comenzar a decorar el pueblo para la Navidad, algo que hasta ese momento no se había hecho, principalmente porque suele ser bastante costoso y el presupuesto es reducido”, añade Jorge Gómez Iglesias.

Por todo esto, como añade nuestro entrevistado, “decidimos tomar un enfoque práctico y económico” para “decorar el pueblo con elementos característicos de manera personalizada y sostenible realizando nosotros mismos todos los adornos posibles y colocando todos los que son posibles con los métodos disponibles”.

“Reducimos el coste lo máximo posible. Esto hace que todos los años vayamos incorporando nuevos elementos decorativos y que tengamos un nivel de iluminación navideña muy superior al que podríamos permitirnos si no existiese ese espíritu colaborativo”, afirma el alcalde.

Jorge, alcalde de Olmos de Peñafiel, preparando la decoración del pueblo Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Este año van a incorporar, además, un panel de grandes dimensiones para iluminar el edificio del Ayuntamiento, hecho con alambres, rejillas, telas y luces, por los vecinos del pueblo.

“El hecho de poder colaborar y ayudar a crear una decoración más completa año tras año supone un orgullo y alegría para todos. Fomenta que los vecinos al completo nos impliquemos para cuidar y hacer crecer eso que nos importa”, añade.

Este espíritu colaborativo que desde el consistorio están intentando fomentar busca que “el pueblo tenga el mejor futuro posible”. De hecho, se están constituyendo en este momento una asociación juvenil y otra cultural va en camino. Algo muy importante para un pueblo con menos de 50 habitantes.

Repoblar el pueblo

“La corporación tiene el firme compromiso de intentar repoblar el pueblo. Con acciones como estas buscamos llamar la atención de personas que quieran vivir aquí. Contamos con tres viviendas municipales habitadas y en breve habrá alguna más”, indica el regidor.

Para él, la lucha por dotar de viviendas o espacios habitables al pueblo es “ahora mismo, una prioridad”, ya que no pueden conseguir ese objetivo de repoblar el lugar si no cuentan con viviendas.

En breve inauguraremos también un espacio municipal totalmente reformado que contará con merendero, salón y biblioteca, que servirán también como lugar de reunión y celebración para todos. Hemos recorrido ya un buen camino para luchar contra el abandono de los pueblos, pero queda, no obstante, mucho camino por recorrer”, añade.

Olmos de Peñafiel mira al futuro consciente de sus limitaciones, pero “con la ilusión de determinación de todo un pueblo de conservar lo que tiene y colaborar, entre todos, para llevar a la pequeña localidad a “un mañana prometedor y lleno de vida”.

Paso a paso. De momento toca disfrutar de una iluminación que tiene mucho valor y significado y que, seguro, atrae al visitante. Todo hecho con las manos de los vecinos del pueblo.