Cena de Nochebuena sin vacunar: CyL encara la Navidad con el 40% de los mayores de 60 aún sin dosis frente a la gripe

Castilla y León encara la Navidad con el 40% de los mayores de 60 años aún sin vacunar frente a la gripe Miriam Chacón ICAL

Castilla y León encara la llegada de la gripe, cuyo pico se viene registrando en estas fechas de Navidad, todavía con cuatro de cada diez mayores de 60 años sin vacunar, y con la mitad de los menores de nueve años sin haber recibido su dosis.

En el caso de la vacunación frente al Covid-19, los datos son más bajos, con tan solo la mitad de los mayores de 70 inmunizados, todo cuando está demostrado que la vacuna es el mejor aliado para prevenir enfermedades graves que pueden requerir hospitalización, tratamiento intensivo e incluso causar la muerte.

Los datos de cobertura de Sacyl a los que ha tenido acceso Ical, correspondientes a la segunda semana de diciembre, arrojan que la campaña de vacunación avanza de manera más lenta de lo esperado.

Aún hay un 40 por ciento de mayores de 60 años que no ha acudido al centro de salud a recibir su dosis, cuando han pasado más de dos meses del inicio de la campaña, a finales de octubre.

Las cifras adelgazan por el grupo de las personas entre 60 y 64 años, donde el porcentaje de inmunizados está en el 33,1 por ciento. Además, entre los de 65 y hasta los 69, también considerado grupo de riesgo, el dato se cierra con un 52 por ciento, una tasa considerada baja a estas alturas de la campaña vacunal.

En el caso de los mayores de entre 70 y 74 años la cobertura es del 63 por ciento, y en el de los mayores de 75 aún falta un 20 por ciento, según el último informe de seguimiento vacunal actualizado a 15 de diciembre, que arroja una cobertura del 80 por ciento para este grupo.

Es la tónica general en todas las provincias, con coberturas que se repiten año a año.

En el caso de los niños menores de nueve años, las coberturas alcanzan el 49,7 por ciento, con cifras por debajo de la mitad en las provincias de Palencia (42,76 por ciento), Soria (42,23 por ciento), Burgos (41,5 por ciento) y Segovia (44,91 por ciento).

El resto superan el 50 por ciento, con Salamanca y Valladolid a la cabeza, con un 54,44 y un 54,29 por ciento, seguidas de Zamora, con un 52,02; León, 51,6 por ciento, y Ávila, 51,51 por ciento.

El dibujo en mayores de 60 es muy similar en coberturas gripales. Las tasas más elevadas se observan en las provincias de Soria, que alcanza el 64,33 por ciento, junto a Ávila (62,23), Valladolid (62,63) y Segovia (61,28).

También, por encima del 60 por ciento está Salamanca (60,29), mientras que el resto no llega. La cobertura más baja se observa en León (54,95 por ciento), seguida por Palencia (58 por ciento), Zamora (58,85) y Burgos (59,88).

En el caso de la cobertura vacunal del Covid-19, en mayores de 70 años o más, la media del 50 por ciento la superan Segovia (57,9 por ciento), Soria (57,5), así como la provincia de Valladolid (55,1 por ciento), y Burgos (51,2 por ciento).

El resto fluctúa entre el 46,3 por ciento de cobertura de la provincia de Ávila, y el 48 por ciento de Salamanca y Palencia. Así, León anota un 44,4 por ciento, y Zamora un 46,8 por ciento.