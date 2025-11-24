Tres destinos de Castilla y León para sumergirte en la magia de un auténtico cuento de Navidad

España también tiene su propia magia navideña, y no necesita nieve de Hollywood ni renos voladores para brillar con luz propia. Mientras en otros países la Navidad se asocia a chimeneas humeantes y villancicos en inglés, aquí se vive de forma distinta, más cercana, más nuestra, y con una capacidad única para convertir pueblos y ciudades en escenarios de postal.

No es la Navidad de las grandes producciones cinematográficas, pero quizá por eso mismo resulte más auténtica. Aquí la fiesta se vive en la calle, entre aromas de castañas asadas, dulces artesanos y luces que no solo iluminan, sino que emocionan. Un recorrido por estos destinos en diciembre es, en definitiva, la mejor forma de descubrir que el espíritu navideño no entiende de clichés: también habla español, y lo hace con un acento irresistible.

La revista Condé Nast Traveler ha seleccionado una serie de destinos ideales para vivir un auténtico cuento esta Navidad y, entre ellos, destacan tres lugares de Castilla y León: la ciudad de León, el municipio leonés de Almanza y la localidad zamorana de Puebla de Sanabria.

Almanza

En este 2025, Papá Noel ha elegido Almanza como destino, el único Pueblo Europeo de la Navidad de la provincia de León y uno de los pocos que ostenta este título en toda España.

El personaje más esperado del invierno ha remitido una carta oficial al Ayuntamiento solicitando instalar su residencia temporal en el imponente Torreón medieval. Desde el 22 de noviembre hasta el 25 de diciembre, allí recibirá personalmente las cartas y los deseos de todos los niños que quieran visitarlo.

Puebla de Sanabria

Desde que en 2018 Puebla de Sanabria —declarada uno de los Pueblos Más Bonitos de España— ganara el célebre concurso 'Juntos Brillamos Más' de Ferrero Rocher, su Navidad se ha transformado en una cita mágica e imprescindible.

Este 2025, el gran encendido navideño será el próximo 30 de noviembre y la iluminación permanecerá hasta el 11 de enero de 2026. Las luces se encenderán cada día de 18:30 a 00:00 h, prolongándose hasta las 03:00 h en las noches más especiales: 24, 25 y 31 de diciembre, y 1, 5 y 6 de enero, para que la magia dure un poco más.

León

En León, la nieve no se finge, se espera. Si hay suerte, diciembre llega con copos que cubren la catedral y las calles del casco antiguo, y la ciudad parece una postal navideña. No hace falta impostar el invierno: está en el aire frío, en las luces que cuelgan de los soportales y en el transitar de quienes apuran las compras de última hora.

La Navidad aquí se celebra con alma y con raíces. Los escaparates compiten en el Concurso de Embellecimiento Navideño, las corales ponen banda sonora a las tardes de ocio y el Mercadillo Navideño reúne a leoneses y viajeros en busca de algún regalo original entre los puestos de artesanía. Y, como manda la tradición, el Ramo Leonés vuelve a ocupar su lugar: ese canto ancestral que une generaciones y devuelve a la urbe su acento más puro.

Entre tanto, el Festival Internacional de Magia toma teatros, centros culturales y hasta hospitales, recordando que la ilusión no tiene edad ni fecha de caducidad.