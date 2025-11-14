Valladolid y León despegan en Navidad: habrá muchos más vuelos con Mallorca y Tenerife en las próximas semanas

Volar por Navidad desde Castilla y León es posible. Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia, ha anunciado un aumento de su programación para la campaña de Navidad 2025, con Valladolid y León como dos de los aeropuertos que experimentan los mayores crecimientos de oferta.

El aeropuerto de Valladolid contará con un 18% más de plazas hacia Mallorca respecto a la Navidad pasada, consolidándose como uno de los principales puntos de refuerzo de la aerolínea en la península.

Los vuelos se operarán los días 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, además del 1, 2, 3 y 4 de enero, facilitando los desplazamientos tanto de residentes como de viajeros que aprovechan estas fechas para regresar a la isla o visitar el archipiélago.

Por su parte, León será otro de los aeropuertos clave en la estrategia navideña de Air Nostrum.

La compañía mantendrá durante todo el año la conexión de los jueves con Mallorca y añadirá frecuencias extra en Navidad, alcanzando un incremento del 30% en plazas respecto al año pasado.

La ruta especial operará los días 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26 y 28 de diciembre, así como el 30 de diciembre y 1, 2, 4, 5, 6 y 8 de enero, ampliando significativamente las opciones de viaje para los pasajeros leoneses.

Canarias

La conexión entre Canarias y Castilla y León también se verá fortalecida. Air Nostrum operará vuelos especiales entre Tenerife y Valladolid los días 22, 26 y 29 de diciembre, además del 2 y 5 de enero, mejorando la conectividad entre ambos territorios.

Asimismo, Gran Canaria estará conectada con León los días 20, 23, 27 y 30 de diciembre, además del 3 de enero, ampliando las alternativas para viajar al archipiélago en fechas de alta demanda.

Internacional

La operativa internacional también se ve reforzada este año, especialmente en la ruta con Estrasburgo, que contará con vuelos durante todo el mes de diciembre. La ciudad francesa es un destino de muy alta demanda en diciembre por sus famosos mercados navideños que atraen a muchos turistas.

Barcelona estará conectada con la capital de Alsacia los martes y sábados, mientras que Madrid ofrecerá vuelos de lunes a sábado, incluyendo refuerzos adicionales los días 1 y 8 de diciembre. Todos estos vuelos se operarán con aviones CRK de 100 plazas, lo que representa un incremento del 76% en la capacidad total respecto al año anterior.