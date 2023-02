La nueva pasión del extravagante y polifacético Álex O´Dogherty: "Duermo mejor en la furgoneta que en mi cama"

Este viernes 3 de febrero el Teatro Carrión de Valladolid acoge ‘Imbécil: midiendo las palabras’, un monólogo protagonizado por Álex O´Dogherty. Será a las 20:30 horas cuando el actor vuelva a abrir el telón del emblemático teatro vallisoletano con un objetivo muy claro, hacer que el público se olvide de sus problemas y pase dos horas de risas y absoluta diversión.

Así lo ha confesado él mismo a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León durante una sincera entrevista en la que, además de hablar de este espectáculo, el cual ha definido como el más especial de su vida por el simple hecho de haber sobrevivido a una pandemia mundial, también ha repasado su brillante trayectoria profesional en el mundo de la música y la interpretación, ahondando también en algunos detalles personales que permiten conocerle más en profundidad.

"‘Imbécil’ es mi último espectáculo de monólogo. Lo estrené en octubre de 2019 y vamos a cumplir muy pronto 200 funciones. Es un espectáculo sencillo en el que solo estamos un técnico y yo, y que habla sobre las palabras y sobre el poder que tenemos los que las usamos. Empezó siendo un homenaje a las palabras porque siempre me han gustado mucho. Hablamos de los límites del humor, de las palabras de los pueblos, de las palabrotas, de las palabras antiguas… En definitiva, es un espectáculo muy variado que habla sobre el mundo de las palabras, tocando varios temas. También hay música en directo y el público tiene la posibilidad de participar, porque una persona sale a jugar conmigo a un juego de mesa que me he inventado yo. Es un espectáculo muy variopinto en el que pasan muchas cosas”, ha empezado diciendo.

“Este espectáculo se ha convertido posiblemente en el más especial porque, aunque todos mis espectáculos son como mis hijos, este ha sobrevivido a una pandemia. Lo pasamos muy mal, pero tengo que estarle muy agradecido porque gracias a él yo pude seguir trabajando”, ha añadido.

Para él Valladolid no es una ciudad más, de ahí que esté realmente ilusionado por aterrizar, una vez más, en la capital de Castilla y León con su espectáculo. “Esta es la tercera vez que voy a hacerlo y sé que hay más de 500 entradas vendidas. Creo que es la vez que más público va a haber de las tres, o sea, que estoy emocionado", ha explicado. Del mismo modo, el intérprete ha querido aprovechar la ocasión para deshacerse en halagos con una provincia con la que asegura tener “una profunda relación”: “Desde la primera vez que fui en el año 99, no he dejado de ir. Es un sitio al que he ido con todos los espectáculos que he hecho en mi vida. De una manera u otra, siempre he tenido la suerte de acabar en Valladolid con todo, tanto con obras de teatro, como con The Hole, con mi banda, con La Guitarrería, con mis monólogos e incluso cuando hice arte con Luis Merlos”, ha señalado.

Pero no solo eso. Otro de los factores que le hacen tener sentimientos tan positivos hacia la denominada ciudad del Pisuerga, de la que destaca lo bien que se come y “una ferretería maravillosa en la Plaza Mayor”, es la relación tan estrecha que siempre ha mantenido con la SEMINCI: “Es uno de mis festivales favoritos donde he vivido algunos de los momentos más chulos de mi vida. Cada vez que lo he presentado, que han sido tres o cuatro, siempre me han tratado muy bien”, ha afirmado.

Actor, monologuista presentador, y también músico. Aunque a Álex O´Dogherty se le conoce por su extensa y dilatada carrera interpretativa tras haber participado en series, películas y obras de teatro de gran éxito a nivel nacional, lo cierto es que el gaditano también destaca por su faceta de presentador y por sus dotes musicales. Es más, tal y como ha reconocido, para él la música siempre “ha sido lo primero y lo más importante” de su vida. Tanto, que, desde los nueve años, siempre ha estado vinculado a ella a través de diferentes bandas, desde la que creó en su pueblo con veinte y pocos años, hasta La banda de la María, la primera con la que fue a tocar a Valladolid, pasando por La Guitarrería, la que formó cuando se mudó a Madrid y con la que está a punto de lanzar su cuarto disco.

Si le dieran a elegir entre el cine, el teatro, la música y la televisión no podría decantarse por una u otra. A él lo que le gusta es “poder surfear todos los géneros”, aunque sí reconoce que “tocar en un escenario con músicos, tiene algo que no tiene todo lo demás”. Sin embargo, asegura que en el cine vive “momentos de intimidad que uno no es capaz de contar en otros sitios”, mientras que lo que destacaría del teatro es “esa cercanía con el público”. Sus sentimientos están totalmente divididos.

A la vida solo le pide que le deje seguir haciendo todo lo que hace, aunque “de una manera un poquito más ordenada y tranquila”, y disfrutando de cada uno de sus proyectos. Su día a día se resume a trabajar, hacer deporte y pasar tiempo de calidad con su mascota, mientras que en vacaciones y en sus días libres opta por viajar a la playa o a la montaña, en función de tiempo que tenga, en la furgoneta camperizada que se ha comprado recientemente y en la que, según él, duerme mejor que en su propia cama: "Hace poco me compré una furgoneta, la he camperizado, y la verdad es que es lo mejor que he hecho. El mundo camper ha sido un descubrimiento para mí", ha afirmado.

Además, O´Dogherty ha asegurado que está a punto de cumplir el sueño de su vida con el lanzamiento del proyecto que ya está preparando, “un documental que narra la historia de mi familia y que hace reflexionar al espectador sobre los orígenes de cada uno”: “Ya hemos empezado y estoy muy ilusionado. Me gustaría tenerlo para el año que viene”, ha apostillado.

