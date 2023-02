Un apasionado de la radio que ama el deporte vallisoletano: “No había rigor y con el dinero público hay que tenerlo”

Alberto Bustos (Valladolid, 50 años) suma casi dos legislaturas como concejal delegado general de Participación Ciudadana y Deportes. Desde 2011 está dentro del Ayuntamiento y siempre ha estado dentro de asociaciones, grupos o colectivos con la política como telón de fondo, ahora dentro de Valladolid Toma La Palabra.

“Me encanta la radio. Escucharla y, cuando tenía tiempo, hacer radio. También disfruto mucho con el cine y me gusta pasear por el campo, o por un parque. También conversar sobre los temas más variados que pueda haber. Que los temas cambien, deriven. Una buena conversación tranquila alrededor de un café”, me fascina, cuenta en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León nada más entrar a su despacho para esta entrevista.

Bustos es una persona ocupada. Siempre al teléfono pegado. Sin embargo, saca 30 minutos para hablar esa etapa de La Vuelta a España, del partido de la selección, del estado del deporte de la ciudad y de la importancia de una buena gestión del dinero público en estas líneas, antes de marchar corriendo a renovar su DNI.

P.- Con la resaca aún de que este año, en plenas fiestas, la crono de ‘La Vuelta a España’ va a ser en Valladolid. ¿Cómo se gesta esto?

R.- Se gesta desde hace varios años. Siempre está la opción de una etapa en La Vuelta a España. Depende del recorrido que tenga. Hace tiempo se lo comento a la gente que organiza el evento y a José Luis López Cerrón. Queríamos una etapa muy buena. Les digo que cuando surgiera la oportunidad, por el recorrido que tiene La Vuelta encajáramos una contrarreloj en Valladolid. No queríamos cualquier etapa. Todas son buenas, pero queríamos una muy buena etapa. Este año, por el recorrido, hemos encajado no una buena etapa sino una etapa buenísima. Es una contrarreloj solamente urbana. Viene después de una etapa neutralizada con la que generamos una estancia larga de toda la caravana en la ciudad. Generamos una visibilidad en todo el mundo, tremenda. La última fase de este diálogo se da en el mes de junio, en nuestra ciudad. Una reunión con Javier Guillén, el director de La Vuelta, en la que hablamos de lo que queremos cada uno y cómo encajarla.

P.- Ha sido buscar el momento…

R.- Efectivamente. Con los eventos deportivos uno no puede perder la cabeza con cualquier cosa. Nos llega mucho y tenemos que ser responsables con el dinero público. Tiene que estar muy bien empleado y creo que, en esta ocasión, lo está. Hay que ser responsable, riguroso, austero con las arcas municipales y buscar el evento que es bueno para la ciudad. Este es buenísimo.

P.- Se ha hablado de varias cifras, pero ¿Cuánto ha costado?

R.- 160.000 euros. Está pendiente una reunión de concreción, pero se habló de esa cantidad en el encuentro de junio. Es una cifra que, solo el primer día, ya se recupera. Hablamos de dos noches, mínimo, de toda la caravana. Tres de una buena parte de ésta. En retorno directo, en alojamientos, manutención y gastos que genera esta caravana se recupera lo invertido, con creces.

P.- Y el impacto publicitario…

R.- Estamos hablando de presencia en 190 países a lo largo de muchas horas. Es una etapa que no circula por Valladolid cinco minutos. Es un movimiento constante en la ciudad durante horas. Si hay un ciclista uzbeco, los uzbecos van a estar pendientes de él y van a conocer Valladolid. Parte de la negociación con La Vuelta a España gira entorno a que la mayor parte de las imágenes de ese día las proponemos nosotros. Una cosa es por dónde van los ciclistas y otra que, si queremos que el helicóptero, el dron o lo que sea, pase por San Pablo tres veces. Si así lo decidimos, así será.

P.- ¿Eso también lo propone el Ayuntamiento? Muy importante para la visibilidad de la ciudad

R.- Eso es. El convenio que firmamos con La Vuelta a España se hará, directamente, con Turismo para que marque lo que queremos mostrar de Valladolid. La Vuelta, como El Tour, es una de las herramientas turísticas más potentes que tiene España. Mucha gente conoce Francia por las por esta cita. Con La Vuelta, mucha gente va conociendo puntos de España a partir de la ella. La Covatilla se conocía menos hace 20 años que ahora, y es por esto. Tenemos que mostrar, durante esas horas, todo el potencial de Valladolid, que es mucho. Las imágenes las proponemos nosotros para que nos vean en 190 países.

P.- El escaparate perfecto.

R.- Es uno de los mejores escaparates que podemos encontrar para mostrar la riqueza cultural y patrimonial de un país. Ha merecido la pena esperar. En la presentación, en Barcelona, excluyendo las de montaña, nos decían que nos habíamos llevado el “etapón” de La Vuelta.

P.- El alcalde, Óscar Puente, ha mostrado su satisfacción también. ¿Han ido de la mano?

R.- Yo tengo mucha autonomía para trabajar y lo hago con confianza. Informo al alcalde de los pasos que voy dando y él me dice que está encantado y que tiene plena confianza en mi trabajo. Es bueno que La Vuelta a España sepa que, no solo el alcalde o el concejal de Deportes, sino el conjunto del Ayuntamiento respalda esto. También que lo hace la ciudad. Pienso que la respuesta de ésta siempre ha sido buena. Que esté en la presentación el alcalde también es muy importante para reflejar esta unión.

P.- En cuanto al partido de la selección española en Valladolid. ¿Sabemos cuándo va a estar aquí?

R.- Espero que la Federación de Castilla y León lo comunique en breve. Se está trabajando en tres escenarios. En septiembre, octubre y noviembre. En septiembre sería contra Chipre, en octubre contra Escocia, en noviembre contra Georgia. Espero que, en poco tiempo, la Federación confirme cuando será. Lo importante es que viene la selección española. Y que es un partido de clasificación e importante. No hablamos de un amistoso con poco nivel. Es una muy buena noticia que también se viene gestando desde hace tiempo.

P.- ¿Cuál sería el mes que más papeletas tiene?

R.- No me atrevo a decirlo. Entiendo que tiene más papeletas octubre o noviembre que septiembre. Es una impresión mía. En septiembre mi impresión es que, coincidiendo en poco margen con La Vuelta a España y las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo en la ciudad, creo que la Federación puede tener menos interés porque el impacto puede ser menor al coincidir en un espacio tan corto de tiempo.

P.- ¿Cuándo le gustaría al concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid que fuera?

R.- A mí me da igual. Estoy contento con que venga la selección española. Este año, además de las citas deportivas organizadas en Valladolid, que son muchas y muy potentes para la ciudad, poder contar con estos dos eventos (etapa de La Vuelta y partido de la selección) creo que ponen a la ciudad en cabeza.

P.- ¿Cuesta mucho, en lo económico, un partido de la selección?

R.- En este caso no. Al ser el centenario de la Federación de Castilla y León es un acuerdo de esta con la Federación Española y nosotros ponemos las herramientas para poder trabajar. Haremos una aportación económica para la gestión de los eventos de ese centenario, de unos 20.000 euros en principio, y tenemos otro tipo de negociaciones con la Federación.

P.- ¿Cuáles son esas negociaciones?

R.- De apoyo en lo que al trabajo de la Federación se refiere. Entre ellas, la posibilidad de poder tener espacio para hacer algún campo de fútbol a la Federación.

P.- ¿Un nuevo campo de fútbol?

R.- Es una posibilidad. Hablaríamos de que la Federación podría tener un campo de entrenamiento propio en Valladolid.

P.- ¿Dónde?

R.- Eso ya no lo sé. Es algo de lo que hemos ido hablando. Es una negociación que va a parte de lo que es el partido. El encuentro está confirmado sin prácticamente desembolso para los vallisoletanos. Hablamos con la Federación del partido, que está cerrado. De apoyar los eventos del centenario con esa aportación de 20.000 euros para distintos actos. Muchos pueden ser en Valladolid. La presentación del libro que tuvo lugar hace unos días en el Ayuntamiento. La grabación del documental… etc. Y hablamos, mirando al futuro, de que sería interesante que la Federación tuviera un espacio de entrenamiento y tecnificación en Valladolid. Nosotros podríamos poner el suelo y la Federación hacer el campo. Acabamos de empezar a hablar de ello.

P.- Además de estos dos eventos, ¿Hay alguna bomba más para este año?

R.- Estamos cerrando el Campeonato de la Unión Europea de Boxeo. He hablado hace unos días con el mánager de Salvi. Ha habido una subasta en Roma y la ha ganado Valladolid. Si no pasa nada raro, en primavera, será en Valladolid. Además, estamos valorando la posibilidad de traer a la selección española de rugby que durante mucho tiempo no han jugado en Valladolid. Somos la cuna del oval. Acabamos de tener la Copa del Rey, en una semana el Campeonato de España de Tiro con Arco y el de Esgrima. Tenemos un muy buen campeonato universitario, que se va a desarrollar en Castilla y León, pero una gran parte de las modalidades deportivas serán en nuestra ciudad. Va a haber mucho deporte en Valladolid en los próximos meses. Seguimos en la línea de tener eventos deportivos de categorías inferiores que son lo que más impacto económico están generando en la ciudad. El deporte es el mayor generador de turismo en Valladolid. De empleo en los hoteles, en la hostelería o el comercio. Se ha consagrado como una herramienta, no solo en lo social, sino en lo económico, con un potencial tremendo.

P.- ¿Cuál sería la sede de ese Campeonato de la Unión Europea de Boxeo?

R.- El promotor nos ha planteado que sea el Polideportivo Pilar Fernández Valderrama. Yo propuse Huerta del Rey, pero ellos preferían la otra opción. Hay que concretar todavía.

P.- Y el partido de la Selección de rugby, ¿Se sueña con el José Zorrilla?

R.- Depende. Si hablamos de un partido importante podría ser Zorrilla. Si lo hacemos de un choque menor, o una selección menor, podría ser Pepe Rojo. He hablado con Hansen hace dos semanas. Hay que ver posibilidades. El nuevo presidente se está asentando. Hay cambio de entrenador también en la selección, pero ofrecí Valladolid para algún partido de las selecciones masculina, femenina, Seven… Veremos si encaja este año o el que viene. La selección de rugby volverá a Valladolid.

P.- Hablando de rugby, ¿Cómo está el tema del miniestadio?

R.- Es algo de lo que estamos hablando. Se planteó la posibilidad, para los clubes de rugby, de un estadio de mayores dimensiones. En su momento, con los propios clubes hicimos un calendario de intervenciones en la zona de Pepe Rojo. Se hizo la ampliación de Pepe Rojo con una grada en la otra zona. Es cuando se ha hecho el nuevo campo de césped artificial. La nueva zona del gimnasio y musculación. La de ruedas de prensa, para padres, para tecnificación de entrenadores. Por eso optaron los clubes. Trabajamos siempre, con ellos, con un calendario. Ahora se vuelve a abrir la posibilidad de un miniestadio o de una ampliación del existente. Lo estamos hablando con ellos. Soy muy tendente a que las instalaciones deportivas que hagamos sean muy polivalentes. La tendencia en el deporte y en otros ámbitos pasa porque no haya instalaciones exclusivas para un único deporte o fin. Tener instalaciones, cuanto más polivalentes, mejor. Que podamos tener rugby, fútbol y atletismo. Los polideportivos tienen que ser tendentes a ser eso. También para acoger otros eventos como conciertos de música, congresos, etc. Vamos a ver lo que pasa con Pepe Rojo y veremos, también, Pisuerga que empieza a estar muy saturado.

P.- Muchos eventos deportivos en Pisuerga.

R.- Tenemos allí muchos eventos deportivos, un club cada vez más asentado en la élite y muchos conciertos y otros eventos.

P.- ¿Cómo están los clubes de la ciudad?

R.- Están en un muy buen momento. Se ha pasado por una travesía por el desierto en la ciudad cuando por la década de 2010 desaparece el club de balonmano, el fútbol entra en concurso de acreedores y del baloncesto conocemos la historia e intervenimos decisivamente para que pudiera volver a haber basket en Valladolid. Hay que recordar que hace una década nos quedábamos sin baloncesto, que el Pucela entraba en concurso de acreedores y que con el balonmano había incertidumbre porque desaparecía un club histórico y nacía otro que no se sabía como iba a funcionar. Además, había clubes que no llegaban a la élite porque no se les apoyaba.

P.- ¿Qué se ha hecho para revertir esta situación?

R.- Un buen plan de trabajo con todos los clubes que podían competir en categoría nacional. Abrimos mucho el abanico de los convenios y los acuerdos deportivos de tal forma que hoy tenemos convenio con 19 clubes. Se trabaja de manera responsable con ellos. Es dinero público y la cantidad que va a los clubes tiene que estar bien gestionado. Implica una responsabilidad social de cada uno de los clubes y un compromiso con la ciudad y una buena gestión. Hoy, los clubes de Valladolid están bien gestionados y tienen saneadas sus cuentas, en general.

Recuerdo, hace unos años, cuando empezamos a gestionar el deporte, que se decía que íbamos a centrarnos en el deporte base y dejar de lado a la élite. Tenía claro que íbamos a trabajar con la élite de forma distinta. Sin que fuera un pozo sin fondo para los ciudadanos, como era el club de baloncesto. Aquella lluvia de millones que le caía a los clubes tuvo un resultado pésimo. Desaparecieron dos de los tres grandes clubes y uno estuvo a punto. A día de hoy, tenemos al Real Valladolid en Primera División, no es mérito mío sino de ellos, pero con un trabajo serio. Al balonmano en Liga Asobal, al baloncesto aspirando a estar otra vez en la élite. Al hockey ganando, al rugby también y 19 clubes en la élite con un trabajo responsable de sus directivas. El mérito, de estar arriba deportivamente es de ellos. El Ayuntamiento ha contribuido a que el trabajo sea cada vez más serio, más responsable, riguroso y que el deporte de élite no sea ese pozo sin fondo. No había rigor y con el dinero público hay que tenerlo. El trabajo con el deporte de élite en Valladolid ha dado resultado y lo estamos viendo.

P.- El hecho de tener al Real Valladolid en primera influye positivamente para la ciudad. ¿Preocupa un descenso?

R.- Cada fin de semana, como aficionado, estoy pendiente de que se gane. Como ciudad, es muy importante tener un club en Primera. Más allá del retorno económico directo es una presencia, primero en el estado de ánimo de una ciudad. El deporte contribuye a generar identidad en la ciudadanía. La visibilidad que aporta la Primera División es semanal en todo el mundo para la ciudad. Como aficionado y responsable político del deporte en la ciudad es muy bueno tener un equipo en Primera.

P.- ¿Cómo va la ciudad deportiva?

R.- Está siguiendo los pasos que tiene que seguir. Administrativa, técnica y jurídicamente. Son pasos obligatorios. Se dieron en el entorno del Pinar de Jalón, pero se optó por otra opción. Hubo que empezar de nuevo y el club bajó a Segunda División. El proyecto se frenó varios meses hasta que llegaron los fondos CVC y se retomó. Parece que ha pasado mucho tiempo desde esto, pero el club acaba de ascender hace nada, los fondos han llegado hace un año. Se retoma el proyecto, se define, se redefine y ahora mismo estamos a falta de cuatro detalles urbanísticos para concretar, técnicos del Ayuntamiento con técnicos del club, pequeños detalles. Podemos asegurar que las obras arrancarán en primavera.

P.- ¿Hay alguna actuación próxima prevista para el Polideportivo Pisuerga?

R.- A corto plazo, en Pisuerga, tiene que hacerse un cambio de iluminarias LED. Será en verano y con una inversión cercana al medio millón de euros que va a permitir, a medio y largo plazo, un ahorro en el gasto pero que va a suponer un espectáculo. Va a haber juegos de luces y de música. El polideportivo, que tiene más de 30 años, va a ganar en presencia. Es excelente para cualquier evento. El cambio de luminarias va a ser muy impactante. También el cambio de videomarcadores que se va a hacer, seguramente durante la temporada. Llegarán nuevos, más grandes, y los actuales irán a Huerta del Rey. Están pendientes también mejoras en la cubierta del polideportivo. Vamos haciendo arreglos puntuales, pero haría falta una intervención completa en toda la cubierta, para evitar fugas o goteras. Eso es lo que Pisuerga necesita.

P.- ¿Y Huerta del Rey?

R.- Es el siguiente paso que queremos dar. Hay dos intervenciones importantes en Huerta del Rey y Canterac. En este último no me refiero tanto a la pista de hockey como a la piscina o al polideportivo. Los dos son de muchos años y necesitan mejoras.

Las de Huerta del Rey las estamos estudiando. Es un polideportivo tremendamente complejo. Hemos reparado la cubierta del gimnasio con una intervención de 300.000 euros. La parte de la pista central también requiere mejoras, pero es un centro tremendamente encajonado, con dimensiones muy reducidas. Hace 40 años se hizo mal, sin banda. Estaba la grada pegada a la pista. Son intervenciones complejas en el ámbito de la accesibilidad y demás. Es un polideportivo de los mejores para balonmano. Estamos estudiando, con técnicos, qué tipo de mejoras se pueden hacer para mejorar la accesibilidad, la comodidad, etc. A Huerta del Rey le toca una remodelación.

