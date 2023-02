Por San Blas…¿cuántas cigüeñas verás en Castilla y León?

Todo el mundo se sabe eso de…”por San Blas, la cigüeña verás…Y si no la vieres, año de nieves”. Pues bien, hoy es 3 de febrero y es el momento de mirar al cielo de Castilla y León para comprobar qué fortuna nos deparará este recién estrenado 2023. Sin embargo, en los tiempos que corren este mítico refrán castellano ha perdido su eficacia porque ya no hace falta esperar a este día. Un símbolo de nuestros pueblos que ha dejado de tener protagonismo. Se echa de menos su crotoreo en un día tan concreto.

Antes veíamos pocas en invierno y ahora por muchos sitios hay cigüeñas blancas. Muchas especies lo que hacen es acortar sus viajes y modificarlos y detrás de todo esto se encuentra, como no, el cambio climático. Y es que todo se desajusta, incluso el poder ver a cigüeñas en San Blas.

Lamentablemente no se tienen datos concretos del número de cigüeñas que existen en España. El último registro oficial data de 2004, pero SEO/Bird Life, gracias a 2.000 voluntarios, realizaron en 2021 el III Censo Nacional de Cigüeña Invernante donde se refleja que existen entre 36.217 y 37.556 ejemplares en este periodo invernal, apuntando a una estabilización y alejando a esta especie del riesgo de extinción. Algo que por el contrario sí tiene la cigüeña negra, con unas 386 parejas contabilizadas en el III Censo Nacional. Ahora el reto es volver a hacer otro registro para 2024.

Pero Castilla y León no es la que cuenta con más cigüeñas, ni de lejos. En lo alto, según los datos de SEO/BirdLife, se encuentra Andalucía con cerca de 16.000, seguido ya de lejos de Castilla La Mancha con 6.675, Madrid con 5.253, Extremadura, con 2.670; Aragón, con 1.927; Cataluña, con 1.489. Y ya por fin llega Castilla y León, con 1.280 aproximadamente. Es cierto que casi un 20% se estima pueden estar por León y Salamanca, Segovia, Zamora y Ávila tienen algo más de 10% y Palencia, Burgos, Valladolid y Soria menos de esa cifra.

Censo de cigüeñas

Para hacer este intenso censo, se fueron revisando más de un millar de puntos que fueron desde zonas de alimentación a lugares de descanso nocturno, y también zonas de cría o nidos que ocupan en estas fechas y usan para descansar.

¿Por qué vemos menos por San Blas a las cigüeñas? Pues los expertos señalan varios aspectos, pero sobre todo por los cambios de hábitos. Ahora se pueden ver cualquier época del año. El cierre de basureros, que es donde siguen encontrando su alimento, los cambios en los cultivos, y la proliferación de la agricultura extensiva algo que para SEO/BirdLife es un "nuevo aviso" sobre los efectos de la actividad humana sobre la biodiversidad. También se pide colaboración en la limpieza de nidos cuando están en iglesias para que no se realizan cuando están con crías.

Curiosidades

El nombre científico de la cigüeña blanca es ciconia ciconia y es fácil de reconocer por su plumaje es blanco y negro en las alas, con pico y patas rojas. Pueden llegar a tener una envergadura entre 155 y 215 cm, y un peso cercano a los tres kilos. Su esperanza de vida es de unos 35 años, así que tienen tiempo para volar. Y hay que recordar que las cigüeñas siempre regresan al mismo nido y que ambos padres forman parte de la incubación, incluso hacen turnos para que los huevos nunca se enfríen.

Según los resultados de SEO/BirdLife, el área de reproducción es inferior en invierno y la cigüeña blanca se concentra durante este tiempo sobre todo en el cuadrante suroccidental peninsular y valle del Ebro. Así que en Castilla y León no la verás.



Por su parte, los lugares de cría son abandonados a finales de junio y son ocupados de nuevo a partir de noviembre.

Y no, no hay relación entre ver a una cigüeña en San Blas con la fortuna para un país. Es todo una leyenda, quizás hay que mirar más al estrecho de Gibraltar, especialmente si hay o no viento de levante, dado que se trata de aves planeadoras, y de haberlos pueden estar más cerca de llegar a Castilla y León o no.

Sigue los temas que te interesan