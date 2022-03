Inocencio Arias: "Pedro Sánchez es el tipo más jeta de la España contemporánea"

Inocencio Arias, ex diplomático español, en el Círculo de Recreo de Valladolid NCYL

Es el hombre de la eterna pajarita. La cara de la diplomacia española que debatió a puerta cerrada los principales asuntos que marcarían el futuro de España en materia internacional con todos los inquilinos de la Moncloa, desde la UCD hasta el PP pasando por el PSOE.

Estos días anda por Valladolid en plena tournée hablando de su último libro, que bajo el título 'Esta España nuestra', analiza qué ha quedado de España tras la pandemia.

Inocencio 'Chencho' Arias, (Almería, 1940), nos habla de Putin, de Vox, Podemos o Trump, sin morderse la lengua, y cuenta cómo los diplomáticos de hoy "son en realidad los políticos porque ahora las comunicaciones y por lo tanto las órdenes son inmediatas", no como antes, que "se negociaba e improvisaba sobre el terreno con instrucciones que te habían dado hacía seis meses".

'Chencho' Arias comprueba su teléfono antes de comenzar la entrevista

El exembajador de España en la ONU, se acomoda en una de esas butacas antiguas tapizadas en color burdeos del Círculo de Recreo de Valladolid antes de disparar con pólvora propia su visión de los protagonistas de la actualidad. Menea de un lado a otro la cabeza en cuanto lo preguntamos por la guerra en Ucrania.

"La culpa de la guerra en Ucrania es sólo de Putin"

El conflicto en Ucrania desata la indignación de quien representó a España en las Naciones Unidas durante siete años y hasta 2004, época en la que formó parte de la diplomacia nacional en algunos de los enfrentamientos internacionales más tensos, como el de Israel y Palestina.

"La culpa de la guerra de Ucrania es sólo de Putin. La ONU condena expresamente cualquier intento de ocupar un país y Rusia es firmante de esa carta de Naciones Unidas", indica.

Para Arias, el presidente ruso "justifica la invasión criminal a un país independiente con mentiras espurias". "Esta guerra es una afrenta a la Humanidad que aumentará la pobreza también en España. Se puede alargar muchas semanas o meses aún y Putin puede acabar con Zelenski cuando quiera, lamentablemente. Y por desgracia, la Unión Europea no tiene prisa en admitir a Ucrania para no soliviantar a Putin".

Respecto a las dudas que mostró el Ejecutivo español a la hora de sumarse a enviar armas al pueblo ucraniano, Inocencio Arias lo achaca a que "al presidente del Gobierno lo tienen cogido por 'semejante parte' otros miembros del Gobierno, por lo que Pedro Sánchez no puede tomar una decisión en contra de Podemos sin antes rumiarla".

"Imposible, por desgracia, un pacto PP-PSOE"

La pajarita le cuelga algo descolocada como si a ella también le fueran pesando los años y hubiera decidido relajarse un poco con el tiempo. Chencho Arias habla ya como un ciudadano más que se sabe en tierra neutral para poder opinar más abiertamente de todo.

Le preocupa profundamente la situación política actual y aventura imposible un pacto de Estado entre el actual PSOE y el PP, "cosa que sí habría sido posible con Felipe González, pero no con este PSOE sanchista".

"Son muchos años diciéndole a la militancia socialista que la derecha es fascista y que no quiere el progreso para las personas sino para los bancos, por lo que, lamentablemente, no veo posible ese pacto".

"El PP no podrá gobernar España sin Vox"

Chencho Arias se jubiló en 2010. Desde entonces viaja de vez en cuando a Nueva York y continúa escribiendo libros que son un poco las memorias de qué ha pasado en España en los últimos 40 años. En aquel mundo de Yasir Arafat, Jomeini, la guerra de Irak, Felipe González y Aznar, entre otros.

El tablero político ha cambiado desde entonces. Nuevos pactos, nuevas formaciones políticas y mayor crispación. La actualidad es diferente y se asoma a ella desde la visión de "un jubilado" que formó parte de la Historia de este país.

Le sorprende la indignación que ha despertado entre la izquierda el pacto entre el Partido Popular y Vox, que califica de "inevitable, quiera o no quiera el PP". Pero "lo grotesco, lo irónico y pasmoso, es que el PSOE se asombre con este pacto, cuando a Pedro Sánchez habría que decirle que es el tipo más jeta de la España contemporánea, porque él ha pactado con tres partidos que están más en contra de la Constitución que Vox".

Al Partido Popular lo ve incapaz de "gobernar en España en los próximos años si no está dispuesto a pactar con Vox" porque, a su juicio, el partido de Santiago Abascal "no va a bajar aunque el PP vaya a recuperar la intención de voto que le daban las encuestas" antes del 'Ayusazo'.

Con la mirada fija y sin apenas pestañear, añade sin mucho énfasis que la presidenta de Madrid es "un gran activo del PP y el mejor" para esa Comunidad, pero que "también lo es Feijóo", quien ha conseguido ya 50.000 avales en su carrera a la presidencia del Partido Popular.

Respecto al aún máximo responsable del partido, el exdiplomático español zanja la cuestión tajantemente: "Pablo Casado tenía que irse. No entro a juzgar su actuación con lo de Ayuso, pero por cómo se hizo y cómo se contó, en unas elecciones habría perdido el apoyo del votante del PP. Llevara razón o no, tenía que irse, porque el votante ya no lo quería".

Las mentiras de Trump

Desde la óptica de quien ha departido con prácticamente todos los presidentes de los principales países del mundo durante su trayectoria al servicio de España, asegura que el penúltimo inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, es "un mentiroso" a quien el Washington Post dejó en evidencia publicando "las más de 10.000 mentiras" que había "colado" a los ciudadanos durante su mandato.

"Es una manera muy parecida de mentir a la de Pedro Sánchez, que te decía un día que no pactaría con Bildu ni Podemos y a las 24 horas se había metido ya en la cama con ellos", afirma.

Precisamente el actual pacto de Gobierno nacional inquieta a Inocencio Arias. "Me preocupa como diplomático que he sido, la imagen que tenemos en el exterior, pero la difusión de una España oscura ya comenzó hace siglos. Cuando llegó la Transición parecía que por fin comenzaba una España más moderna, más agradable, de tolerancia... pero ahora tienes a ministros diciendo en Europa que España es todavía un poco franquista, y eso daña mucho la imagen de España".

Mejor dentro de la Unión Europea

A pesar de que la invasión de Putin en Ucrania ha devuelto el protagonismo a la importancia de una unión real en la eurozona, también existe un escepticismo creciente sobre el papel que juega la UE en la soberanía de los países miembro así como en la utilidad de estas instituciones supranacionales.

El que fuera embajador de España ante la ONU, tiene claro que "a España le ha ido bien dentro de la Unión Europea, así que debemos aceptar las reglas de juego, que las marca el Consejo de Europa. Si estás en un club, debes aceptar las reglas de ese club".

De las casi cuatro décadas acumuladas en política internacional española, la experiencia que más lo marcó fue la guerra de Irak durante el Gobierno de Aznar.

Insiste, aún indignado, en que España "no envió tropas a Irak, diga lo que diga la izquierda". Por entonces él era embajador de España en la ONU. Un conflicto que no contó con el visto bueno de Naciones Unidas y tras el cual Arias protagonizó una profunda polémica al cuestionar su legalidad durante un curso sobre terrorismo en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo que dejó en evidencia al propio Aznar.

Continúa con la explicación que da de aquello. "Es cierto que el presidente la apoyó decididamente sin vacilar, pero no enviamos tropas. Cuando nuestros militares llegaron después de la guerra, la ONU dijo que hacían lo correcto porque ayudaban a la estabilidad del país. Luego Zapatero las sacó, cosa que entiendo desde un punto de vista político porque lo había prometido en campaña electoral. Pero se basó en una falsedad: que esas tropas, tras la guerra, estaban de manera ilegal", recuerda.

'Esta España nuestra'

A Chencho Arias lo interrumpe una llamada en su móvil. El tono del dispositivo, militar, recuerda a aquel con el que se abría el NODO de Franco. Se disculpa, y continuamos con la charla. Realmente él había venido a hablar de su libro, pero la actualidad nos enreda en otras cuestiones.

En 'Esta España nuestra', Inocencio Arias hace un repaso de cómo han quedado España y el mundo tras la pandemia, y afea al Gobierno su "triunfalismo". "Esa frase de que saldremos más fuertes es la más estúpida de los últimos 50 años, porque hemos salido más débiles económica y políticamente, con los grandes problemas de España, como el asunto catalán, suspendidos tras la pandemia y con todas las instituciones serias internacionales diciendo que seremos los que más tarde nos recuperemos y los que peor saldremos de ésta".

Chencho Arias mira su reloj. Hace tres minutos que debió haber comenzado su conferencia. Con ese gesto mira, sonríe y muy diplomáticamente da por terminada la conversación. No sin antes confesar que el político al que más ha admirado de todos a lo largo de su extensa carrera, ha sido el que fuera presidente de Israel y Premio Nobel de la Paz, Simón Peres. Un diplomático de centro izquierda "enormemente inteligente, con una gran capacidad de análisis, templanza, coherencia y un demócrata con un olfato tremendo para saber por dónde iban las corrientes de la Historia".

