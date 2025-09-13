Ocho empresarios y hosteleros del medio rural de Zamora reciben casi 67.000 euros en ayudas de la Diputación

La Diputación de Zamora impulsa el emprendimiento en el medio rural con la concesión de casi 67.000 euros en ayudas a pequeños empresarios y hosteleros de la provincia, en el marco de dos convocatorias de subvenciones cuyas resoluciones fueron publicadas este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Por un lado, la resolución provisional de la convocatoria de fomento del relevo generacional empresarial destina 37.459,48 euros a cinco emprendedores con negocios en núcleos rurales de menos de 20.000 habitantes.

Esta línea, dotada con 180.000 euros, apoya a autónomos y pymes que asumen la titularidad de un negocio existente —incluidas explotaciones agrícolas o ganaderas— con el compromiso de mantener la actividad durante cinco años.

La ayuda puede cubrir hasta el 50% de la inversión, con un máximo de 20.000 euros por beneficiario, incluyendo gastos de traspaso, adecuación del local y cotizaciones a la Seguridad Social.

Por otro lado, el BOP publica la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones para habilitar espacios comerciales en bares de localidades de menos de 10.000 habitantes, con un total de 29.157,94 euros para tres solicitantes.

Dotada con 250.000 euros, esta línea financia hasta el 100% de las obras y equipamiento necesarios para poner en marcha un pequeño espacio de venta de productos básicos en bares de pueblos que carecen de comercio de alimentación.

Con estas convocatorias, la Diputación de Zamora continúa apoyando la creación de oportunidades de negocio, la fijación de población y la prestación de servicios esenciales en el medio rural, contribuyendo al mantenimiento de la actividad económica y social en los pueblos de la provincia.