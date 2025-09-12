El latido ancestral de las mascaradas convierte Pobladura de Aliste en epicentro de la cultura más tradicional de Zamora

La provincia de Zamora vivirá este fin de semana el II Encuentro y Exaltación de Mascaradas, una cita que reunirá a casi una veintena de grupos en Pobladura de Aliste. El evento, organizado por la Federación Provincial de Mascaradas (MascaraZa), contará con un completo programa de actividades que combinará tradición, música, artesanía y cultura popular.

El programa arrancará a las 12.00 horas con un mercado de artesanos zamoranos, en el que todos los productos a la venta estarán elaborados por los propios creadores.

Durante todo el día habrá puestos de comida y actividades abiertas al público. Tras la comida comenzará la representación de cada mascarada, en la que los grupos ofrecerán pequeñas escenificaciones y explicaciones sobre su origen y personajes.

La música estará presente con gaiteros de la comarca de Aliste, que animarán la jornada. Por la noche, el grupo Mayalde subirá al escenario, seguido de una sesión de DJ organizada por el Ayuntamiento para alargar la fiesta entre los jóvenes de la comarca.

Durante la presentación de este evento en la Diputación Provincial, el presidente de MascaraZa, José Javier Sánchez, recordó que Zamora es "la provincia que más aporta en la península ibérica en número de mascaradas diferentes y originales".

José Javier Sánchez subrayó que "ninguna se ha inventado de nuevo", sino que se trata de tradiciones recuperadas, como la propia de Pobladura de Aliste, que celebra este año el 25 aniversario de su recuperación.

En total, 15 de las 17 asociaciones federadas han confirmado ya su participación, aunque se espera que finalmente estén presentes todas. Además, la jornada incluirá un pequeño homenaje a los incendios que han afectado a la provincia, un tema que "muchos grupos han vivido muy cerca y han sufrido bastante", señaló Sánchez.

Por su parte, el diputado de Cultura, Víctor López de la Parte, agradeció el "trabajo incalculable" de MascaraZa, que ha permitido no solo mantener las mascaradas en sus pueblos, sino también recuperar algunas que estaban perdidas.

De la Parte también destacó que el encuentro llenará de "color, vida y tradición" a Pobladura de Aliste, y animó a los zamoranos a participar en una cita que reconoce "una de las culturas más ancestrales" de la provincia.

Desde Caja Rural de Zamora, patrocinadora del evento, su técnico de comunicación, Laura Huertos, señaló que este encuentro "ya se convierte en un referente cultural que conecta con nuestras raíces".

Laura Huertos explicó que la entidad está "encantada de seguir formando parte de la cultura de Zamora" y de apoyar a la federación en su labor de "proteger y revitalizar este patrimonio inmaterial".

"Más vale una mascarada cambiada de fecha que perdida"

La federación insiste en que el principal objetivo es que cada mascarada se celebre en su día y en su lugar, aunque en algunos pueblos, por la despoblación, se haya optado por trasladarlas al verano.

"Más vale una mascarada cambiada de fecha que perdida", subrayó Sánchez. También destacó que, en ocasiones, miembros de MascaraZa acuden como voluntarios a reforzar aquellos grupos que no cuentan con suficientes participantes.

El encuentro servirá además para reforzar la conciencia sobre la diferencia entre mascarada, máscara y disfraz. La federación recibe a menudo peticiones de participación de personas que desconocen su carácter ancestral.

"Es necesario demostrar una antigüedad y originalidad, aunque solo sea con testimonios de los mayores", recordó su presidente.