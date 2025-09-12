La Diputación no fletará buses para la concentración por los incendios: "La petición no ha llegado a tiempo"

La Diputación de Zamora ha emitido este viernes una nota aclaratoria en relación con la petición de la asociación La Culebra no se calla, que solicitó transporte en autobuses desde distintos puntos de la provincia para asistir a la concentración convocada mañana sábado, 13 de septiembre, en la capital, por la gestión de los incendios forestales.

El comunicado subraya que el vicepresidente de la Diputación y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, "no tenía conocimiento de esta solicitud", ya que la petición no fue remitida a "ninguna de las áreas" que gestiona dentro de la institución provincial.

La Diputación Provincial indica también que la solicitud "no ha llegado con tiempo material" para organizar el servicio. La institución explica que el escrito "no concretaba ni puntos de partida ni rutas" y que se limitaba a pedir autobuses "de manera genérica desde todos los puntos de la provincia".

El comunicado recuerda además que en anteriores ocasiones sí se habilitaron transportes de este tipo, pero únicamente para "convocatorias que contaban con un amplio consenso político y de toda la sociedad zamorana".

Además, el comunicado puntualiza que se trataba de concentraciones apoyadas por todos los grupos políticos representados en la Diputación.

Finalmente, la institución provincial reitera su compromiso de continuar trabajando en "medidas concretas de prevención, recuperación y apoyo" a los municipios y vecinos afectados por los incendios forestales, con el objetivo de contribuir al bienestar y al desarrollo de la provincia.