La calle de ocio más popular de Zamora celebra su fiesta más especial: 25 locales honran a la Virgen de los Herreros

La festividad de la Virgen de los Herreros volverá a llenar la calle más emblemática de la hostelería zamorana el próximo 28 de septiembre. La programación arrancará a las 13.00 horas en la Plaza Mayor con una charanga y la presencia de las peñas, que están llamadas a sumarse para dar color a la jornada.

Desde allí se dirigirá la comitiva hacia la hornacina de la Virgen, donde tendrá lugar el pregón, cuyo protagonista aún no se ha desvelado, y la tradicional ofrenda floral. A partir de ese momento, la charanga recorrerá la calle y animará a peñistas y visitantes con música y algunas sorpresas.

La jornada contará también con el reparto de 2.300 pañoletas, de las que Caja Rural de Zamora ha financiado la mitad, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Zamora.

Los bares ofrecerán precios populares: caña, vino o sangría a tres euros, acompañados de tapa especial en cada establecimiento.

El presidente de la asociación de hosteleros, Rafael Lorenzo, recordó que la fiesta "cuesta sudor y lágrimas sacarla adelante", pero subrayó que cada año logra reunir a más zamoranos y visitantes.

Una calle muy exitosa

La festividad llega en un momento de "muy buena salud" para la calle de los Herreros. Actualmente están en funcionamiento 25 locales y solo dos se encuentran en alquiler, lo que muestra la recuperación de una zona que había perdido fuerza años atrás.

Rafa Lorenzo destacó que hoy es la calle con mayor oferta de ocio de la ciudad, con tapas por la mañana, tardeos, cenas y ambiente nocturno. "Pensábamos que cada negocio sería como agua y aceite, pero ha sido todo lo contrario, hemos sabido adaptarnos para ofrecer a Zamora un ocio variado", ha explicado al respecto.

Por su parte, la técnico de comunicación de Caja Rural, Laura Huertos, afirmó que la Virgen de los Herreros "ya es una fiesta consolidada que atrae cada año a más personas" y que suma tanto a la hostelería como a la cultura local.

El diputado de Deportes y Juventud, Juan del Canto, señaló que estos eventos "rehabilitan una calle tan emblemática de la hostelería de Zamora", y resaltó que con los tardeos la zona vuelve a recuperar ambiente.

Y, finalmente, el primer teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica, David Gago, recordó que Herreros ha marcado la vida de varias generaciones: "Fue la calle de tapeo de nuestros padres, la de los primeros pasos en la adolescencia y hoy vuelve a ser un referente gastronómico y de ocio".

La jornada se enmarca dentro de un intenso fin de semana en Zamora, que también incluirá el Mercado Medieval y la entrega de los premios de la Fundación Caja Rural. Gago definió la cita como "un imprescindible de Zamora" que pone el broche a un vertiginoso mes de septiembre.

Sobre esto mismo, Rafael Lorenzo explicó que ese día la calle de los Herreros "brilla con una luz propia y diferente", el ajetreo es muchísimo mayor al trabajo pausado del resto de días. Una fiesta que nació hace más de quince años, gracias a la iniciativa de los hosteleros Eva, Nunci y Eusebio, y que luego tomó el testigo la asociación.