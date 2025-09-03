Muere una mujer tras ser atropellada en Toro
Una UVI móvil ha trasladado a la víctima al hospital de la capital zamorana, pero no se ha podido hacer nada por salvar su vida.
Una mujer de 85 años ha fallecido este miércoles por la tarde tras ser atropellada en el municipio zamorano de Toro. El 112 Castilla y León ha recibido una llamada a las 16:51 que avisaba de un atropello en la ronda Corredera, a la altura del número 37, frente al cuartel de la Guardia Civil.
Se ha dado aviso a la Guardia Civil de Zamora, al Cuerpo Nacional de Policía, a la Policía Local de Toro y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia con personal médico del PAC de Toro y una UVI móvil que ha trasladado a la víctima al hospital de Zamora. Finalmente, no se ha podido hacer nada por salvar la vida de la mujer y ha fallecido.