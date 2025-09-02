Tres heridos, entre ellos un menor de tres años, tras dar vueltas de campana en tramo de autopista de la Ruta de la Plata

Un hombre, una mujer y un menor de tres años han resultado heridos este martes tras dar varias vueltas de campana en el vehículo en el que viajaban en el tramo de peaje de la autovía de la Ruta de la Plata, la AP-66, a su paso por Valverde de la Virgen (León).

Ha sido a las 19:25 horas cuando ha entrado una llamada en el centro de operaciones del 112 de Castilla y León en la que un conductor alertaba que había visto por el retrovisor como un vehículo daba varias vueltas de campana en el kilómetro 142, en sentido Asturias.

En un primer momento, en la llamada se precisaba que había dos personas que no podían salir del vehículo, siendo una de ellas un menor. El aviso se ha trasladado a Sacyl, a los Bomberos de León y a la Guardia Civil de Tráfico.

Finalmente, las dos personas que parecían estar atrapadas han podido salir por sus propios medios, pero dada la proximidad al lugar de los hechos, los bomberos han acudido igualmente hasta el lugar del accidente.

Por el momento, se desconoce si los tres heridos, que se encuentran conscientes, necesitan de traslado a un centro sanitario.