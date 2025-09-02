Seis heridos tras caerles encima un forjado desde varios metros de altura en Sotillo de la Adrada

Seis hombres, de entre 22 y 46 años, han resultado heridos tras caerles encima un forjado que se ha desprendido desde varios metros de altura en Sotillo de la Adrada (Ávila).

El centro de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido un aviso por un accidente laboral en el citado municipio, en la calle Dehesa a la altura del número 91. Como consecuencia del incidente, varias personas habían resultado heridas, según el alertante.

Todo como consecuencia de la caída de un forjado desde "tres o cuatro metros" que ha terminado por dar a varias personas que se encontraban debajo, según fuentes del 112.

El aviso se ha trasladado a la Policía Local, a la Guardia Civil y a Sacyl. Los seis heridos han sido atendidos en primera instancia en el centro de salud.

Acto seguido, todos ellos, hombres de 22, 31, 36, 37, 43 y 46 años, han sido trasladados hasta el hospital de Ávila para una valoración más completa.