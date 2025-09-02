Unos sanitarios encuentran por casualidad a una motorista inconsciente tras sufrir un accidente en Villanazar

Unos sanitarios que pasaban de casualidad por Villanazar (Zamora) han encontrado a una motorista que había sufrido un accidente y estaba inconsciente.

Precisamente, han sido los propios sanitarios los que a las 20:16 horas han llamado al centro de operaciones del 112 de Castilla y León para avisar de lo ocurrido.

El suceso ha ocurrido en la salida de la citada localidad, perteneciente al municipio de Mozar de Valverde, en la carretera ZA-P1512, en sentido Santa Cristina.

El aviso se ha trasladado a Sacyl y a la Guardia Civil de Tráfico, sin que por el momento haya trascendido a que centro hospitalario ha sido trasladada, aunque sí se sabe que han logrado estabilizarla.