Suspendida la travesía a nado Lago de Sanabria por la situación generada por los incendios

El operativo de extinción de incendios trabajando en el fuego del Lago de Sanabria, en Zamora, el pasado 24 de agosto J.L. Leal ICAL

La Delegación de Natación de Zamora, como ente organizador de la travesía a nado Lago de Sanabria 2025, ha decidido cancelar la prueba tras la recomendación por parte de la Junta de Castilla y León de no llevar a cabo dicho evento por la situación que está viviendo la comarca de Sanabria tras los terribles incendios de este mes de agosto.

La celebración del evento estaba prevista para este domingo, 31 de agosto, y, por precaución, no se realizará, siguiendo las indicaciones de las autoridades pertinentes.

Aunque en el reglamento se indica que no habría devolución de cuota de inscripción, la Delegación ha tomado la decisión de mantener activa la inscripción para la próxima edición. En caso de que alguno de los participantes inscritos no pudiera participar en la próxima edición (2026), se abriría un período de reclamación y devolución de cuota íntegra.