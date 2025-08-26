Suspendida la travesía a nado Lago de Sanabria por la situación generada por los incendios
La Delegación de Natación de Zamora ha decidido cancelar la prueba tras la recomendación por parte de la Junta de Castilla y León de no llevar a cabo dicho evento.
Más información: Los Reyes visitarán las zonas afectadas por los incendios en las provincias de León y Zamora
Noticias relacionadas
- Los Reyes visitarán las zonas afectadas por los incendios en las provincias de León y Zamora
- Vecinos y bomberos logran parar un fuego en Valdemerilla, pueblo verde de La Carballeda: "Habría sido incontrolable"
- A vuelo de dron, de la España vaciada a la España calcinada: "Es una colección de ausencias. Solo queda la ruina"
La Delegación de Natación de Zamora, como ente organizador de la travesía a nado Lago de Sanabria 2025, ha decidido cancelar la prueba tras la recomendación por parte de la Junta de Castilla y León de no llevar a cabo dicho evento por la situación que está viviendo la comarca de Sanabria tras los terribles incendios de este mes de agosto.
La celebración del evento estaba prevista para este domingo, 31 de agosto, y, por precaución, no se realizará, siguiendo las indicaciones de las autoridades pertinentes.
Aunque en el reglamento se indica que no habría devolución de cuota de inscripción, la Delegación ha tomado la decisión de mantener activa la inscripción para la próxima edición. En caso de que alguno de los participantes inscritos no pudiera participar en la próxima edición (2026), se abriría un período de reclamación y devolución de cuota íntegra.