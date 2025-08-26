Los Reyes visitarán las zonas afectadas por los incendios en las provincias de León y Zamora

Los reyes Felipe VI y Letizia visitarán este miércoles, 27 de agosto, las principales zonas afectadas por los graves incendios que han castigado a la Comunidad en este mes de agosto.

Tal y como han informado, los Reyes visitarán Zamora y León este miércoles desde las 11:30 horas. Se trata de las dos provincias que más han sufrido las secuelas de las llamas y que han visto arrasadas miles de hectáreas a causa del fuego.

La visita comenzará a las 11:30 horas en el Parque Natural Lago de Sanabria, en Galende (Zamora). Y recorrerán esta zona para comprobar su estado sobre el terreno.

El incendio de Porto está siendo uno de los más complicados dado que las ráfagas de viento constantes no están facilitando las labores de extinción. Durante la tarde de este lunes, varios pueblos tenían que ser desalojados, como el caso de San Ciprián de Sanabria, Coso, Rábano, Barrio de Rábano y Escuredo. Unas 145 personas eran evacuadas y varias carreteras tenían que ser cortadas.

Un incendio que se iniciaba el pasado 14 de agosto, siendo uno de los más graves de este verano y que mantiene en riesgo a buena parte de la comarca de Sanabria dos semanas después.

Un incendio con un "comportamiento extraño" donde las llamas están alcanzando alturas inusuales, dificultando cualquier maniobra directa de extinción y que ha dejado paisajes desoladores, negocios con pérdidas económicas de miles de euros y personas que todavía no han podido regresar a sus viviendas.

Otro de los lugares en los que los Reyes estarán presentes será Las Médulas; concretamente en Carucedo, León. Esta zona la visitarán a las 14:50 horas, tras haber recorrido la provincia de Zamora.

Esta localidad leonesa en la que Felipe VI y Letizia estarán este miércoles ya anunciaba que pediría la declaración de zona catastrófica tras el terrible incendio de Yeres. Así lo informaba el alcalde, Alfonso Fernández, en declaraciones a este periódico.

De esta manera, buscan recomponer lo perdido y recuperar el espacio paisajístico de Carucedo. Lo cierto es que el incendio de Las Médulas es uno de los más devastadores que ha vivido Castilla y León arrasando un paraje natural declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco hace 28 años.

Asimismo, la Junta ha impulsado un plan específico para su recuperación con el objetivo de poder reconstruir las zonas forestales e infraestructuras afectadas con la realización de trabajos de limpieza y áreas quemadas.

Igualmente, se prevé la reconstrucción de infraestructuras como el Aula Arqueológica; la recuperación del Mirador de Orellán y del edificio de acceso a Galería de la Cuevona, en Orellán, y la Pasarela-Mirador Valiñas Norte, entre otras.

Estas serán las dos localidades en las que estarán presentes para observar cómo ha quedado el terreno, el paisaje y la situación en la que los vecinos se encuentran. No serán las únicas zonas afectadas por los incendios en las que estarán presentes puesto que también visitarán las comunidades autónomas de Galicia y Extremadura.