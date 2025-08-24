Vecinos y bomberos logran parar un fuego en Valdemerilla, pueblo verde de La Carballeda: "Habría sido incontrolable"

Valdemerilla es uno de los pueblos de la comarca de La Carballeda que se han librado del fuego que ha asolado este verano la provincia de Zamora. Sin embargo, este pequeño municipio, perteneciente a Cernadilla y muy cerca de Mombuey, ha luchado duramente esta mañana para frenar las llamas originadas en la cuneta de la intersección de la N-525.

El fuego se ha originado a un kilómetro del municipio y aunque tan solo cuenta con una decena de habitantes, rápido se ha corrido la voz en la zona y hasta allí han acudido cerca de 30-40 voluntarios de pueblos cercanos. La ayuda de estas personas, la mayoría gente joven, ha sido clave en los primeros momentos para evitar que el fuego se propagara hasta la llegada de los servicios de extinción de incendios.

En cuestión de una hora, desde las 13:30 horas y hasta las 14:40 horas de este domingo, se ha logrado controlar el fuego que ha arrasado cerca de dos hectáreas, con la ayuda de vecinos y del consorcio provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora. Han tenido que intervenir las autobombas, un helicóptero y un buldócer, así como un equipo de la base aérea de León que se encuentra en la zona realizando labores de investigación.

Incendio en Valdemerilla

“Hay gente que es muy válida para la extinción o para la información a los que vienen a apagar el fuego, que también es importante, y no se está aprovechando. Gracias a los voluntarios, porque hoy se ha demostrado que si se actúa rápidamente se puede controlar hasta que llega la extinción”, asegura a este medio el alcalde de Mombuey, José Castedo Bobillo (PSOE).

Sin embargo, hay algo que no alcanza a responder el alcalde si se confirman las sospechas de que el incendio pueda ser provocado. “Vamos a ser prudentes, de momento no está comprobado y esperamos que sea accidental porque ya no sé cómo catalogar a la persona que en estos momentos con la que está cayendo se atreva a provocar un incendio. No sé, no hay mentalidad…”, asegura sin poder terminar la frase.

La Guardia Civil interviene ante el incendio de Valdemerilla

No obstante, aunque sea en estos momentos una de las pocas áreas verdes, el alcalde ha advertido que la bajada de las temperaturas y la gran cantidad de vegetación amenazan la zona, ya que “cualquier incendio es súper peligroso”. “En un día con la temperatura de hoy y el viento que hace, si el fuego se hubiera originado en otra zona habría sido sencillamente incontrolable, mejor no pensarlo”, indica.

Aunque han librado esta batalla, el alcalde de Mombuey lamenta que no se haya “aprendido nada” tres años después del gran incendio de la Sierra de la Culebra. “No es cuestión de invertir más en prevención, hay que sentarse en una mesa y analizar los motivos. El cambio climático, el abandono del territorio... y las soluciones no son a corto plazo”, señala.

Incendio en Valdemerilla

Castedo también se queja de que este trágico asunto se convierta en una “guerra política donde se buscan enemigos en vez de solución. Pasará el ruido político y veremos qué medidas se toman”, apunta. Pero volviendo a lo que de verdad importa a la zona, el alcalde finaliza implorando: “Aquí estamos rezando para que llueva pronto”.