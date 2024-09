El PSOE de Zamora exige a Mañueco que "cumpla sus compromisos" y asegura que reclamarán las "inversiones comprometidas"

El PSOE de Zamora ha pedido este jueves al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que "cumpla sus compromisos" en relación con las inversiones de la provincia.

El secretario general del PSOE de Zamora y diputado nacional, Antidio Fagúndez, ha enumerado las preguntas, iniciativas y mociones que llevarán a las Cortes de Castilla y León para "exigir" a Mañueco que "cumpla con sus compromisos adquiridos". Uno de ellos es el desarrollo del Conservatorio de Música, por el cual ha mostrado su "preocupación". Recordaba que en 2015, Mañueco acudió a anunciar que construiría uno nuevo en el antiguo edificio del CEI.

En 2022, "el señor Mañueco dijo que iba a invertir 17 millones y que en el curso 2024-2025 sería una realidad". En este sentido, ha pedido "tranquilidad" a los alumnos y profesores, que "no se estresen", porque "no hay absolutamente nada". También recordó que "no hay información" sobre el grado de ejecución del Centro Cívico y el Museo de Semana Santa.

Unas declaraciones que realizó con el fin de informar que reclamará "las inversiones comprometidas" tanto con las ciudad como con la provincia. Por otro lado, ha mostrado la "preocupación" que tiene por la Sanidad Pública ya que, apostillaba, "el Gobierno de España ha ingresado más de 10.000 millones de euros a la Junta para servicios públicos, especialmente para Sanidad". Y, sin embargo, "no hay inversiones en infraestructuras ni para nuevos materiales en hospitales ni ningún incentivo económico para el personal sanitario".

Fagúndez también ha acusado al presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, de "meterse en todos los charcos y enredar en asuntos que nada tienen que ver" con la institución provincial. "Empezó el año con este afán de protagonismo, con el Museo Baltasar Lobo, cuando el Ayuntamiento anunció la ubicación definitiva, un acuerdo con la familia, y empezó a decir que si aquellos terrenos dependen de la Diputación, que él estaría dispuesto a encabezarlo, incluso a revertirlo a la Diputación", criticó.

También le señaló por "montar una polémica estéril" con el Ayuntamiento de Toro bajo la "polémica de la parcela, de que si la traigo, la llevo o la dejo o voy a hacer un convenio". El socialista aseguraba que ahora mismo hay un parque de voluntarios, "una situación totalmente anómala porque la Ley dice que, en los municipios de menos de 20.000 habitantes, la competencia es de la Diputación".

"La ley no permite tener bomberos voluntarios. Dice claramente que tienen que ser bomberos profesionales. Y lo que están haciendo es poniendo en riesgo la vida de esos voluntarios. Lo que deberían hacer es preocuparse de dotar ese parque de Bomberos", matizó. ç

En cuanto a las obras de la autovía A-11, Fagúndez afirmó que la Unidad de Carreteras prevé que empiecen a finales de mes. “Están pendientes de un tema burocrático. La última semana de septiembre o a primeros días de octubre, se pondrá la primera piedra de las obras de ese tramo”, precisó.

Congreso Federal

Finalmente, también se ha pronunciado sobre el Congreso Federal que tendrá lugar durante los días 20 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre, donde se renovará la Comisión Ejecutiva Federal.

"La previsión es que el Congreso Autonómico se celebre a finales de año y nosotros convocaremos el Congreso Provincial para las primeras semanas de 2025. Ya que somos el partido más democrático de este país, celebraremos y elegiremos al secretario general de cada una de las comisiones ejecutivas mediante unas elecciones primarias, donde cada uno de los afiliados podrá elegir a su secretario general", afirmó.

En este sentido, no ha querido adelantar si se presentará para renovar su candidatura como secretario provincial: "Cuando llegue el momento hablaré con los afiliados y con la comisión ejecutiva provincial también, y en función de todo ello tomaré la decisión. Será ya para el año que viene".